السعودية تعترض 64 مسيّرة إيرانية خلال الساعات الأخيرة

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية صباح اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير 64 مسيّرة إيرانية فوق أراضي المملكة خلال الليلة الماضية، وصباح اليوم.

وذكر المُتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في منشورات منفصلة على منصة “إكس”: إنه جرى اعتراض وتدمير 61 طائرة كانت تستهدف المنطقة الشرقيّة على ساحل الخليج العربي، قبل أن يعلن صباح اليوم تدمير 3 مسيرات فوق منطقتي الرياض والشرقية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أطلقت أمس خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة كالطائرات المسيرة أو الصواريخ عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، لضمان وصول هذه البلاغات في وقت قياسي؛ بما يحقق سرعة الاستجابة.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما يرافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ، والطائرات المسيرة على عدد من الدول العربية والإقليمية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة له يوم الأربعاء الماضي، قراراً يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم الدولي.