رئيسة وزراء اليابان تدعو إيران إلى إبداء المرونة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

طوكيو-سانا

دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم الإثنين، إيران إلى إبداء “أقصى درجات المرونة” للاستفادة من فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن تاكايتشي، قولها في تصريحات للصحفيين، عقب اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إنها أكدت أهمية اغتنام إيران لفرصة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

كما شددت رئيسة الوزراء اليابانية على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، لضمان حرية وأمن الملاحة البحرية للسفن القادمة من آسيا ومختلف دول العالم، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق بالنسبة لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق “جيد للغاية” مع إيران بشأن ملفها النووي وأمن الملاحة البحرية، ملوحاً في الوقت ذاته بالعودة إلى الخيار العسكري في حال عدم تحقيق الشروط الأمريكية.