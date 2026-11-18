نيويورك-سانا

رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء، باتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية يهدف لتزويد المملكة ببرنامج نووي مدني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غروسي قوله في تصريحات صحفية بعد افتتاح اجتماع لمجلس محافظي الوكالة: “توصلنا إلى نتيجة مرضية للغاية بهذا الاتفاق”، مؤكداً إن الوكالة ستتابع تطوير برنامج الطاقة النووية في السعودية فور انطلاقه.

وأشار غروسي، إلى أن الولايات المتحدة والسعودية طلبتا الشهر الماضي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية “اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تدابير الضمانات والتحقق” في إطار اتفاقهما.

وأوضح غروسي، أنه بموجب الاتفاق، فإن الوكالة “ستزود بمعلومات عن أي مواقع للتحويل والتخصيب وتصنيع الوقود وإعادة معالجته” في السعودية، وسيتاح لها الوصول إليها.

وفي سياق متصل، رحب المدير العام للوكالة “بالنهج المنفتح والشفاف للحكومتين وتواصلهما مع الدول الأعضاء والأمانة العامة بشأن هذه المسألة”.

ولفت غروسي إلى أن الاتفاق “يتوافق تماماً مع الإطار القانوني المعمول به في الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مشيراً إلى أن السعودية وافقت أيضاً على “تدابير تحقق إضافية على أساس طوعي”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن الاتفاق سيسمح لأمريكا بتصدير التكنولوجيا النووية إلى السعودية من دون فرض الضمانات المعتادة لمنع استخدامها مستقبلاً لأغراض عسكرية.

وفي الثاني والعشرين من تموز الماضي، وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقاً نووياً من شأنه أن يسمح للرياض بتطوير برنامجٍ نووي