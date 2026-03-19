السعودية تعلق عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع إثر اعتداءات إيرانية

الرياض-سانا

أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس، تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع، عقب اعتراض قوات الدفاع الجوية صاروخاً باليستياً إيرانياً، وتدميره فوق الميناء.

ونقلت رويترز عن مصدرين لم تكشف هويتهما قولهما: إن عمليات تحميل النفط في ينبع، وهو أحد اثنين من المسارات الرئيسية المتبقية لتصدير النفط العربي الخليجي، توقفت.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي فوق ميناء ينبع، وسقوط مسيّرة في مصفاة سامرف.

وتصعد إيران من اعتداءاتها على البنية التحتية ومنشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما تسبب باضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة جراء التصعيد العسكري في المنطقة.