وزيرا خارجية الإمارات وروسيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أبو ظبي-سانا



بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم السبت هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن مباحثات الوزيرين الهاتفية تضمنت تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.



كما تناولت مباحثات الجانبين عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران.