بروكسل -سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أنها ستقترح على الدول الأعضاء الـ27 منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 45 مليار يورو، لتغطية عجز ميزانيتها في عام 2027.

وقالت المفوضية في بيان على موقعها الإلكتروني: “اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة من المقترحات التشريعية لتقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا يصل إلى 45 مليار يورو في عام 2027، وذلك للمساعدة في سد الفجوة التمويلية للبلاد والمقدرة بنحو 70 مليار يورو للعام المقبل”.

استكمال حزمة الدعم الأوروبية

وأضاف البيان، أن “هذه المقترحات تأتي استكمالاً لقرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو والمخصص لعامي 2026 و2027، في تأكيد لالتزام الاتحاد المتواصل بدعم أوكرانيا”.

من جهتها قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: “ستواصل أوروبا ضمان أقصى درجات الدعم لأوكرانيا وأقصى درجات الضغط على روسيا” مضيفة:” قدمنا دعماً حيوياً لأوكرانيا طوال هذه الحرب وسنواصل مساعدتها في حماية شعبها وبنيتها التحتية من الهجمات الروسية وإبقاء المدارس والمستشفيات مفتوحة في وقت تمطر فيه روسيا المدن الأوكرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ”.

وأوضحت أن “احتياجات أوكرانيا لعام 2026 مغطاة بالكامل واليوم نقترح 45 مليار يورو إضافية لتغطية ثلثي احتياجاتها لعام 2027، ومع شركائنا الدوليين سنعمل معاً على تقوية أوكرانيا مهما طال الزمن لتحقيق سلام عادل ودائم”.

وأشارت فون دير لاين إلى أن “هذه الطريقة المثلى لمنح أوكرانيا موقعاً قوياً على طاولة المفاوضات، ولا يتعين على كييف أن تسدد مستحقاتها إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الضرر الذي ألحقته بأوكرانيا”.

20 ملياراً للموازنة و25 ملياراً للمجهود الحربي

ويسهم هذا القرض الجديد في سد عجز تقدره أوكرانيا بنحو 70 مليار يورو، ومن المتوقع أن توفر دول أخرى حليفة لكييف مبلغ الـ 25 مليار يورو المتبقي، وسيُضاف هذا القرض إلى مبلغ 45 مليار يورو كان قد خُصص لعام 2027، وذلك ضمن حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2025.

وسيخصص نحو 20 مليار يورو لتلبية الاحتياجات لميزانية أوكرانيا، بينما ستوجه 25 مليار يورو لتمويل المجهود الحربي.

مساعٍ لضمان موافقة الدول الأعضاء

وتسعى المفوضية إلى أن تشارك الدول الـ27 الأعضاء في هذا القرض، وفي هذا الشأن قالت فون دير لاين: “أنا واثقة جداً من أننا سنتوصل إلى اتفاق يضم الدول السبع والعشرين إذ إن هذه الدول تعبر بوضوح عن رغبتها في دعم أوكرانيا”.

وحسب المفوضية قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 238 مليار يورو من إجمالي الدعم لأوكرانيا، أما بالنسبة لعام 2027 فستصرف المفوضية المبلغ المتبقي البالغ 45 مليار يورو المتاح بموجب قرض دعم أوكرانيا لصالح الدفاع والموازنة، وذلك رهناً باستكمال الإصلاحات المتفق عليها واستيفاء شروط السياسات.