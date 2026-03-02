قبرص تعلن إخلاء مطار بافوس ومنطقة قاعدة أكروتيري البريطانية

نيقوسيا-سانا

أعلنت وزارة الداخلية القبرصية اليوم الإثنين إخلاء مطار بافوس ومنطقة محيطة بقاعدة أكروتيري البريطانية غرب البلاد، بعد رصد مسيّرات تتجه نحو الجزيرة المتوسطية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “بعد معلومات تم تلقيها من الحرس الوطني، صدرت أوامر بإخلاء منطقة بلدية أكروتيري ومطار بافوس”.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع اليونانية اليوم الإثنين إرسال فرقاطتين وطائرتين مقاتلتين إلى قبرص.

وقالت الوزارة: إن “الفرقاطة كيمون أرسلت على الفور إلى قبرص، برفقة فرقاطة ثانية وطائرتين مقاتلتين من طراز إف – 16″، مؤكدة أن اليونان ستساعد قبرص على “مواجهة التهديدات والأعمال غير القانونية على أراضيها”.

وكشف الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في وقت سابق اليوم، أن قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في بلاده تعرضت لهجوم خلال الليل بطائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة.