دمشق-سانا

مع تزايد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في سوريا، ولاسيما التغيرات المناخية ‏وشح المياه وتراجع خصوبة التربة وارتفاع تكاليف الإنتاج، تبرز الزراعة الحافظة كأحد ‏الأساليب التي تسهم في تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف والحفاظ على الموارد ‏الطبيعية، وفق ما أكده خبراء في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي ‏القاحلة (أكساد) لـ سانا.‏

وأوضح رئيس قسم الإرشاد الزراعي والتدريب في أكساد محمد العبدالله أن الزراعة ‏الحافظة تعتمد على ممارسات تهدف إلى الحدّ من اضطراب التربة وتقليل عمليات ‏حراثتها، والإبقاء على مخلفات المحاصيل السابقة فوق سطحها، ما يسهم في الحفاظ ‏على رطوبتها والحد من الانجراف المائي والريحي، وتحسين خصائصها وزيادة محتواها ‏من المادة العضوية.‏

واقع التطبيق والمساحات المنفذة

بيّن العبدالله أن المساحات التي تنفذ فيها أكساد مشاريعها بالتعاون مع منظمات أخرى ‏تبلغ حالياً نحو 1500 هكتار في محافظات حلب وإدلب وحماة، لافتاً إلى أن المركز ‏يعمل منذ سنوات على إجراء التجارب والمشاهدات الحقلية في معظم المحافظات، ‏سواء من خلال الدعم الذاتي أو بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.‏

وأشار إلى أن هذه التجارب تهدف إلى اختبار الممارسات المناسبة للظروف الزراعية ‏والبيئية المختلفة، وتقييم نتائج تطبيق الزراعة الحافظة في الحقول، ما يساعد على ‏نقل التقانات الملائمة إلى المزارعين وتوسيع نطاق الاستفادة منها.‏

تقنيات زراعية متكيّفة مع التغيرات المناخية

لفت العبدالله إلى أن عمل أكساد يشمل نقل وتوطين مجموعة من الممارسات والتقنيات ‏الزراعية الذكية والمتكيّفة مع التغيرات المناخية، وفي مقدمتها استنباط أصناف من ‏القمح والشعير والذرة البيضاء، تتميز بجودة وإنتاجية عاليتين وقدرة على تحمل ‏الإجهادات البيئية، وخاصة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.‏

وأوضح أن المركز طوّر واعتمد أكثر من 91 صنفاً من القمح والشعير تنتشر زراعتها ‏في سوريا والوطن العربي، إضافة إلى إجراء البحوث التطبيقية المتعلقة بالزراعة ‏الحافظة ونشر تقاناتها، ولا سيما تطوير البذارات المخصصة لهذا النظام والعمل على ‏توطين تصنيعها في سوريا.‏

وأضاف أن أنشطة المركز تتضمن إعداد الدراسات المتعلقة بخرائط استعمالات ‏الأراضي واختيار المحاصيل المناسبة وفق الخصائص البيئية، واستخدام تقنيات الري ‏الحديثة وحصاد مياه الأمطار، ومكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، فضلاً عن ‏تطوير المراعي وتأهيلها وإكثار أصناف الزيتون والفستق الحلبي والصبار الأملس.‏

تحسين خصائص التربة وزيادة الإنتاجية

من جهته، أوضح رئيس برنامج الزراعة الحافظة في أكساد يحيى شخاترة أن نتائج ‏المشاريع التطبيقية أظهرت زيادة في إنتاجية المحاصيل تراوحت بين 15 و25 بالمئة ‏وسطياً، مقابل انخفاض تكاليف الإنتاج بنحو 30 بالمئة، إلى جانب زيادة رطوبة ‏التربة بنسبة 18 بالمئة وارتفاع محتواها من المادة العضوية.‏

وبيّن شخاترة أن تطبيق هذا النظام يسهم في الحد من الانجراف المائي والريحي للتربة، ‏ويحسن قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة استخدام الموارد ‏المائية ويساعد في المحافظة على خصوبة الأراضي الزراعية.‏

وأشار إلى أن الإبقاء على مخلفات المحصول السابق فوق سطح التربة يشكل غطاءً ‏طبيعياً يحدّ من تعرضها المباشر لأشعة الشمس، ويسهم في خفض درجة حرارتها ‏وتقليل التبخر، وبالتالي تحسين الاستفادة من المياه المتاحة، ولاسيما في المناطق ‏التي تعاني نقص الهطلات المطرية.‏

وأضاف أن تقليل عمليات حراثة التربة يساعد على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد ‏الكربون إلى الغلاف الجوي، ويعزِّز تخزين الكربون فيها، الأمر الذي يسهم في زيادة ‏محتواها من المادة العضوية وتحسين كفاءة استخدام العناصر المعدنية، مثل النحاس ‏والزنك.‏

تحديات التوسع في الزراعة الحافظة

وحول أبرز الصعوبات التي تواجه انتشار هذا النظام، بيَّن شخاترة أنها تتمثل في قلة ‏توافر البذارات الخاصة بالزراعة الحافظة، وصعوبة ترك مخلفات المحاصيل السابقة ‏فوق سطح التربة بسبب حاجة الثروة الحيوانية إليها، ولاسيما خلال المواسم الجافة، ‏إضافة إلى ضعف معرفة بعض المزارعين بآليات تطبيقه وعدم وجود حوافز كافية ‏تشجعهم على تبنيه.‏

وأكد العبدالله أن وزارة الزراعة تشكل شريكاً أساسياً لأكساد في تنفيذ مشاريع الزراعة ‏الحافظة، من خلال إجراء التجارب التطبيقية على محاصيل الحبوب والبقوليات ‏الغذائية والعلفية في محطتي دير الحجر وإزرع، وإقامة الحقول الاختبارية في الأراضي ‏الزراعية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية والإرشادية والمزارعين.‏



من جهته، أوضح شخاترة أن أكساد ينفذ بالتعاون مع الوزارة ومنظمة العمل ضد الجوع ‏دورات تدريبية حول تقنيات الزراعة الحافظة، مبيناً أن أكثر من 50 دورة نُفذت خلال ‏عام 2025 بمشاركة أكثر من 1500 مزارع وفني.‏

وتشكل الزراعة الحافظة خياراً مهماً لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على خصوبة التربة ‏وترشيد استخدام المياه، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي في سوريا وقدرته على ‏مواجهة التغيرات المناخية.‏