دمشق-سانا
مع تزايد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في سوريا، ولاسيما التغيرات المناخية وشح المياه وتراجع خصوبة التربة وارتفاع تكاليف الإنتاج، تبرز الزراعة الحافظة كأحد الأساليب التي تسهم في تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفق ما أكده خبراء في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) لـ سانا.
وأوضح رئيس قسم الإرشاد الزراعي والتدريب في أكساد محمد العبدالله أن الزراعة الحافظة تعتمد على ممارسات تهدف إلى الحدّ من اضطراب التربة وتقليل عمليات حراثتها، والإبقاء على مخلفات المحاصيل السابقة فوق سطحها، ما يسهم في الحفاظ على رطوبتها والحد من الانجراف المائي والريحي، وتحسين خصائصها وزيادة محتواها من المادة العضوية.
واقع التطبيق والمساحات المنفذة
بيّن العبدالله أن المساحات التي تنفذ فيها أكساد مشاريعها بالتعاون مع منظمات أخرى تبلغ حالياً نحو 1500 هكتار في محافظات حلب وإدلب وحماة، لافتاً إلى أن المركز يعمل منذ سنوات على إجراء التجارب والمشاهدات الحقلية في معظم المحافظات، سواء من خلال الدعم الذاتي أو بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.
وأشار إلى أن هذه التجارب تهدف إلى اختبار الممارسات المناسبة للظروف الزراعية والبيئية المختلفة، وتقييم نتائج تطبيق الزراعة الحافظة في الحقول، ما يساعد على نقل التقانات الملائمة إلى المزارعين وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
تقنيات زراعية متكيّفة مع التغيرات المناخية
لفت العبدالله إلى أن عمل أكساد يشمل نقل وتوطين مجموعة من الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية والمتكيّفة مع التغيرات المناخية، وفي مقدمتها استنباط أصناف من القمح والشعير والذرة البيضاء، تتميز بجودة وإنتاجية عاليتين وقدرة على تحمل الإجهادات البيئية، وخاصة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن المركز طوّر واعتمد أكثر من 91 صنفاً من القمح والشعير تنتشر زراعتها في سوريا والوطن العربي، إضافة إلى إجراء البحوث التطبيقية المتعلقة بالزراعة الحافظة ونشر تقاناتها، ولا سيما تطوير البذارات المخصصة لهذا النظام والعمل على توطين تصنيعها في سوريا.
وأضاف أن أنشطة المركز تتضمن إعداد الدراسات المتعلقة بخرائط استعمالات الأراضي واختيار المحاصيل المناسبة وفق الخصائص البيئية، واستخدام تقنيات الري الحديثة وحصاد مياه الأمطار، ومكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، فضلاً عن تطوير المراعي وتأهيلها وإكثار أصناف الزيتون والفستق الحلبي والصبار الأملس.
تحسين خصائص التربة وزيادة الإنتاجية
من جهته، أوضح رئيس برنامج الزراعة الحافظة في أكساد يحيى شخاترة أن نتائج المشاريع التطبيقية أظهرت زيادة في إنتاجية المحاصيل تراوحت بين 15 و25 بالمئة وسطياً، مقابل انخفاض تكاليف الإنتاج بنحو 30 بالمئة، إلى جانب زيادة رطوبة التربة بنسبة 18 بالمئة وارتفاع محتواها من المادة العضوية.
وبيّن شخاترة أن تطبيق هذا النظام يسهم في الحد من الانجراف المائي والريحي للتربة، ويحسن قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة استخدام الموارد المائية ويساعد في المحافظة على خصوبة الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الإبقاء على مخلفات المحصول السابق فوق سطح التربة يشكل غطاءً طبيعياً يحدّ من تعرضها المباشر لأشعة الشمس، ويسهم في خفض درجة حرارتها وتقليل التبخر، وبالتالي تحسين الاستفادة من المياه المتاحة، ولاسيما في المناطق التي تعاني نقص الهطلات المطرية.
وأضاف أن تقليل عمليات حراثة التربة يساعد على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ويعزِّز تخزين الكربون فيها، الأمر الذي يسهم في زيادة محتواها من المادة العضوية وتحسين كفاءة استخدام العناصر المعدنية، مثل النحاس والزنك.
تحديات التوسع في الزراعة الحافظة
وحول أبرز الصعوبات التي تواجه انتشار هذا النظام، بيَّن شخاترة أنها تتمثل في قلة توافر البذارات الخاصة بالزراعة الحافظة، وصعوبة ترك مخلفات المحاصيل السابقة فوق سطح التربة بسبب حاجة الثروة الحيوانية إليها، ولاسيما خلال المواسم الجافة، إضافة إلى ضعف معرفة بعض المزارعين بآليات تطبيقه وعدم وجود حوافز كافية تشجعهم على تبنيه.
وأكد العبدالله أن وزارة الزراعة تشكل شريكاً أساسياً لأكساد في تنفيذ مشاريع الزراعة الحافظة، من خلال إجراء التجارب التطبيقية على محاصيل الحبوب والبقوليات الغذائية والعلفية في محطتي دير الحجر وإزرع، وإقامة الحقول الاختبارية في الأراضي الزراعية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية والإرشادية والمزارعين.
من جهته، أوضح شخاترة أن أكساد ينفذ بالتعاون مع الوزارة ومنظمة العمل ضد الجوع دورات تدريبية حول تقنيات الزراعة الحافظة، مبيناً أن أكثر من 50 دورة نُفذت خلال عام 2025 بمشاركة أكثر من 1500 مزارع وفني.
وتشكل الزراعة الحافظة خياراً مهماً لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على خصوبة التربة وترشيد استخدام المياه، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي في سوريا وقدرته على مواجهة التغيرات المناخية.