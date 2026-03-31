البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي ضد البحرين

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي اليوم الثلاثاء المخطط الإرهابي، الذي كان يستهدف زعزعة الاستقرار في مملكة البحرين، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة، ودعمه لإجراءاتها في حماية أمنها وسيادتها.

وأوضح البرلمان، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، وقوفه إلى جانب البحرين في كل ما تتخذه من تدابير للحفاظ على أمنها الداخلي وسلامة مواطنيها، مشدداً على رفضه القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، أياً كانت دوافعها أو مصادرها، ولا سيما تلك التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في الدول العربية.

وأكد البيان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب، والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لميليشيات حزب الله، والتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معها، بما من شأنه النيل من سيادة الدولة، وتعريض أمنها للخطر.