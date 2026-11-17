جنيف-سانا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها اليوم الثلاثاء إزاء إعلان خمس دول أوروبية خطة لإنشاء مركز في رواندا لاستقبال المهاجرين المبعدين من أوروبا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المفوضية قولها في بيان: “نشعر بالقلق إزاء مخاطر حقوق الإنسان التي تشكّلها عملية نقل الأشخاص المخطط لها من خمس دول تابعة للاتحاد الأوروبي إلى رواندا، البلد الذي لا تربطه بهؤلاء الأشخاص أي صلة حقيقية ويواجه هو نفسه تحدياته الخاصة في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافت أنّ “الحل لا يكمن في تدابير معزولة، غالباً ما تكون مكلفة للغاية، وتتمثل في طلب المساعدة من دول بعيدة لإدارة جانب من جوانب إدارة الهجرة، ولا في نقل الالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان إلى الخارج” مشيرة إلى أن “قضايا الهجرة أصبحت صعبة ومسيّسة ومثيرة للاستقطاب”.

ودعت المفوضية إلى إجراء تحليل شامل للعوامل الدافعة للهجرة، مستشهدة بتحديات حقوق الإنسان وعدم المساواة على المستوى العالمي والظلم في إطار النظام الاقتصادي والمالي الدولي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وكانت 5 دول أوروبية هي ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا كشفت أمس عن خطة لإنشاء مركز في رواندا خُصص لاستقبال مهاجرين مبعدين من أوروبا.

وأثار هذا المشروع انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان حيث حذرت ميرون أميها كنيكيمان من “لجنة الإنقاذ الدولية” من مخاطر وقوع “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.