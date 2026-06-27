الإمارات وقطر تعربان عن قلق بالغ إزاء التصعيد العسكري في مدينة الأبيض السودانية

أبوظبي-سانا

أعربت الإمارات العربية المتحدة وقطر، اليوم السبت، عن قلقهما البالغ إزاء التصعيد العسكري المستمر والهجمات المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية في مدينة الأبيض بجمهورية السودان، ودعت الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب القتال، تفادياً لعواقب كارثية على المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الإمارات شددت على أن الأولوية العاجلة في الوقت الراهن تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة كافة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مجددة دعمها للجهود الرامية لتحقيق سلام مستدام يمهد لمسار سياسي شامل.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية “قنا” ضرورة اعتماد لغة الحوار بين الأطراف السودانية كافة، لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيداً لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإطلاق مفاوضات واسعة تفضي إلى اتفاق شامل وسلام مستدام.

وجدد البيان موقف قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السودانية، ورفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، معربة عن احترامها الكامل لخيارات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.

ودعت سبع دول أوروبية يوم الثلاثاء الماضي إلى وقف فوري لأعمال العنف في ‏السودان، محذّرة من تطورات ميدانية خطيرة في مدينة الأبيض، عقب ‏تطويقها من قبل “قوات الدعم السريع”.‏

يذكر أن الجيش السوداني يخوض مواجهات واشتباكات مسلحة مع “قوات ‏الدعم السريع” المتمردة منذ نيسان عام 2023، ما أدى إلى مقتل وإصابة ‏آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.‏