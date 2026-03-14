مصر والاتحاد الأوروبي يدينان الاعتداءات الإيرانية على دول عربية

القاهرة-سانا

أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاعتداءات الإيرانية المستمرة على عدد من الدول العربية.

وأفاد موقع الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت بأن عبد العاطي وكالاس حذرا خلال اتصال هاتفي بينهما من خطورة التصعيد الجاري في المنطقة ومن اتساع رقعة الصراع وامتداده إلى دول أخرى.

وأكد الجانبان الحاجة الملحة للتحرك المشترك للعمل على إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، وشددا على أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية.