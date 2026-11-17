بيروت-سانا

أكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” مواصلة تنفيذ مهامها بموجب القرار الدولي 1701 حتى انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول المقبل، مشيرة إلى أن طبيعة المرحلة التالية لم تتضح بعد.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء عن الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس آرديل قولها: إن قوات حفظ السلام تعمل على تهيئة الأساس للمرحلة المقبلة، بالتوازي مع استمرار مراقبة التطورات الميدانية وخفض التوترات ومنع التصعيد.

وأوضحت آرديل، خلال جولة في عدد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان شملت الناقورة وشمع والمنصوري، أنها عاينت حجم الدمار الذي خلفته الحرب والأضرار التي لحقت بالمنازل والمرافق العامة والبنية التحتية، مشيرة إلى أن الناقورة تعرضت لدمار واسع، وهي التي احتضنت مقر قيادة البعثة منذ تأسيسها عام 1978.

ولفتت إلى رصد مظاهر نشاط عسكري على الطريق الساحلي، بينها وجود أعلام إسرائيلية، مؤكدة أن اليونيفيل تراقب هذه التطورات وترفع تقارير يومية بشأنها إلى مجلس الأمن.

وبيّنت أن البعثة لا تملك صلاحية أو قدرة التدخل لمنع النزاعات المتعمدة، ويقتصر دورها على مراقبة ما يجري والإبلاغ عنه، وفقاً للولاية الممنوحة لها، مشددة على أهمية استمرار الحضور الدولي في جنوب لبنان للمساهمة في إرساء الاستقرار.

وأكدت آرديل أن القرار 1701 سيبقى قائماً حتى في حال انتهاء وجود قوات حفظ السلام في المنطقة.

وتأسست اليونيفيل بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها في المنطقة.