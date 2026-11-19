الدوحة- سانا‏

أدانت دولة قطر بشدة استمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي في أرياف محافظتي القنيطرة ‏ودرعا جنوب سوريا، وما يرافقها من اعتداءات وانتهاكات متكررة بحق المدنيين، بمن فيهم ‏النساء والأطفال وكبار السن.‏

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر اليوم الأربعاء أن هذه التوغلات تشكل انتهاكاً ‏صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية واعتداءً على سلامة سكانها، وخرقاً فاضحاً لمبادئ ‏القانون الدولي، وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة.‏

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات ‏الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق فصل القوات لعام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على ‏الأراضي السورية، بما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.‏

وجددت دولة قطر دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووقوفها إلى جانب ‏الشعب السوري في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.‏

وأدانت سوريا، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار ‏التوغلات الإسرائيلية في ‏أرياف محافظتَي ‏القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات ‏وتجاوزات متكررة بحق ‏المدنيين، الأمر الذي يعد خرقاً ‏صارخاً للقانون الدولي ‏وتهديداً مباشراً لأمن السكان.‏

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