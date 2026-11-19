الدوحة- سانا
أدانت دولة قطر بشدة استمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا، وما يرافقها من اعتداءات وانتهاكات متكررة بحق المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر اليوم الأربعاء أن هذه التوغلات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية واعتداءً على سلامة سكانها، وخرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق فصل القوات لعام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وجددت دولة قطر دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
وأدانت سوريا، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان.