الأمم المتحدة تدين تكثيف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة

جنيف-سانا

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قطاع غزة، مؤكدة أنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 57 فلسطينياً خلال الفترة بين 13 و20 تموز الجاري.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق ما نقلت فرانس برس: “إنه لا يوجد مكان آمن حتى الآن للفلسطينيين في غزة”، معرباً عن أسفه لتكثيف قوات الاحتلال هجماتها خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وأوضح الخيطان أن الضربات استهدفت مباني سكنية وخيمة تؤوي نازحين ومناطق مكتظة بالسكان، مشيراً إلى أن القتلى بينهم 6 أطفال و8 نساء.

وأكد المتحدث الأممي أن مقتل المدنيين بهذه الاعتداءات يثير مخاوف جدية بشأن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني، واحتمال ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الجسيمة في قطاع غزة، مشدداً على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية، وتشديد الحصار على قطاع غزة، مستهدفاً مراكز الإيواء والمستشفيات والبنى التحتية، وسط تحذيرات دولية متكررة من كارثة إنسانية غير مسبوقة وتفاقم المجاعة التي تهدد حياة مئات آلاف المدنيين.