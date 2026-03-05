اتصال سعودي–أميركي لبحث الاعتداءات الإيرانية وتقدير واشنطن لجهود حماية البعثات

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة ودول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن روبيو نقل خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية السعودية اليوم الأربعاء، تقدير واشنطن لجهود السعودية في حماية البعثات الدبلوماسية ومساعدتها في إجلاء الرعايا.

ويأتي هذا الاتصال في ظل اتساع رقعة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، من بينها السعودية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية واسعة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت اليوم ، اعتراض وتدمير 3 صواريخ معادية داخل المجال الجوي للمملكة.