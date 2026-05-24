مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء غارات على جنوب لبنان

photo 2026 05 24 18 17 13 مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء غارات على جنوب لبنان
لبنان_AFP

بيروت-سانا

قتل شخصان وأصيب اثنان آخران اليوم الأحد، جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في ساحة بلدة عربصاليم قضاء النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص.

وفي صور شن العدو الإسرائيلي غارة على بلدة البازورية أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة شخصين آخرين، كما استهدف بلدة الغندورية قضاء بنت جبيل وبلدة زوطر الشرقية ومنطقة الميسة الواقعة بين بلدتي زبدين وشوكين قضاء النبطية.

وقتلت امرأة وأصيب شخصان آخران في وقت سابق اليوم، جراء غارات شنها طيران ‏الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان.‏

تصعيد واسع في اليوم الـ 33 للحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية
هيئة الأسرى الفلسطينية: أسيرات معتقل “الدامون” يواجهن سياسات قمع وانتهاكات مستمرة
نيجيريا تجند الآلاف من عناصر الشرطة الجدد لمواجهة الأزمة الأمنية
الأمن التركي يسقط عميلاً آخر للموساد الإسرائيلي بإسطنبول
الأردن يعيد فتح أجوائه أمام حركة الطيران المدني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك