مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء غارات على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخصان وأصيب اثنان آخران اليوم الأحد، جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في ساحة بلدة عربصاليم قضاء النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص.

وفي صور شن العدو الإسرائيلي غارة على بلدة البازورية أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة شخصين آخرين، كما استهدف بلدة الغندورية قضاء بنت جبيل وبلدة زوطر الشرقية ومنطقة الميسة الواقعة بين بلدتي زبدين وشوكين قضاء النبطية.

وقتلت امرأة وأصيب شخصان آخران في وقت سابق اليوم، جراء غارات شنها طيران ‏الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان.‏