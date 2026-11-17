الدوحة-سانا‏

أكدت قطر مواصلة جهود الوساطة الإقليمية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف ‏المعنية بالملف الإيراني، داعيةً إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، لما يشكله من تهديد ‏لحرية الملاحة والاقتصاد العالمي وفرص التوصل إلى اتفاق.‏

وقالت وزارة الخارجية القطرية عبر منصة “إكس”: إن اللقاء مع الجانب الإيراني يأتي ‏في إطار الجهود الرامية إلى بحث المقترحات المطروحة ودفع مساعي الوساطة، مشيرة ‏إلى أن استمرار حالة “اللاسلم واللاحرب” يهدد أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة ‏والأمن الغذائي العالمي.‏

وفي سياق آخر، أوضحت الوزارة أن اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر وتركيا ‏تأتي في إطار تعزيز منظومة الدفاع والأمن الوطني القطري.‏

وبشأن قطاع غزة، أكدت قطر مواصلة جهود الوساطة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق ‏وقف إطلاق النار، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مشيرة إلى أنها تعمل مع ‏شركائها الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الوفاء بالتزاماتها ووقف انتهاكاتها في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.‏