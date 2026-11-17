الدوحة-سانا
أكدت قطر مواصلة جهود الوساطة الإقليمية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالملف الإيراني، داعيةً إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، لما يشكله من تهديد لحرية الملاحة والاقتصاد العالمي وفرص التوصل إلى اتفاق.
وقالت وزارة الخارجية القطرية عبر منصة “إكس”: إن اللقاء مع الجانب الإيراني يأتي في إطار الجهود الرامية إلى بحث المقترحات المطروحة ودفع مساعي الوساطة، مشيرة إلى أن استمرار حالة “اللاسلم واللاحرب” يهدد أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.
وفي سياق آخر، أوضحت الوزارة أن اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر وتركيا تأتي في إطار تعزيز منظومة الدفاع والأمن الوطني القطري.
وبشأن قطاع غزة، أكدت قطر مواصلة جهود الوساطة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الوفاء بالتزاماتها ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.