فرنسا توقف مفاعلين نوويّين بشكل مؤقت كإجراء احترازي جراء موجة الحر 

باريس-سانا

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية الرئيسية اليوم الخميس، إيقاف مفاعلين نوويين كإجراء احترازي لحماية البيئة، جراء موجة حرّ قياسية تضرب عدة دول أوروبية من بينها فرنسا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها: إن مفاعلين في محطة نوجان سور سين للطاقة على نهر السين شمال فرنسا، ومحطة بوجيه على نهر الرون بالقرب من مدينة ليون جنوب شرق البلاد، أغلقا بشكل مؤقتاً، وذلك التزاماً بالقيود المفروضة على درجات حرارة الأنهار.



وكانت محطة نوجان سور سين قد خفّضت الإنتاج في مفاعل آخر قبل أيام “للحد من ارتفاع درجة الحرارة بين المياه المسحوبة من نهر السين والمياه المُعادة إليه، وبالتالي حماية الحياة النباتية والحيوانية المائية”.



ويأتي إيقاف الإنتاج وخفضه في المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 57 في إطار الوفاء بالالتزامات البيئية المصممة لحماية الحياة النباتية والحيوانية في المجاري المائية المستخدمة لتبريد المنشآت النووية.



وأعلنت شركة كهرباء فرنسا إغلاق مفاعل في محطة غولفيش على نهر غارون الإثنين الماضي، كما خفضت الإنتاج في مواقع أخرى.



وكانت السلطات الفرنسية أعلنت مؤخراً وفاة 18 شخصاً بينهم طفلان، جراء موجة الحر الشديدة ‏التي تضرب أوروبا الغربية، بينما حذرت هيئات ‏الأرصاد من أن الأيام المقبلة قد تشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في عدة بلدان ‏أوروبية.‏