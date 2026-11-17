لندن-سانا‏

تعرضت سفينة تجارية، اليوم الثلاثاء، لهجوم جديد بمقذوف قبالة سواحل سلطنة ‏عُمان، بعد استهدافها أمس على بعد نحو سبعة أميال بحرية من ميناء خصب، ما أدى ‏إلى اندلاع حريق على متنها، وسط غموض بشأن مصير طاقمها.‏

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، في بيان محدّث نشرته ‏عبر منصة إكس: إنها تلقت تقارير من وكالة للأمن البحري تفيد بتعرض السفينة ‏لضربة ثانية، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، مشيرة إلى أن مصير الطاقم لا ‏يزال مجهولاً، وأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة لم يتضح بعد.‏

ودعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي نشاط ‏مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تجري‏ تحقيقاتها بشأن الحادث.‏

وكانت الهيئة أعلنت أمس تلقي بلاغ عن هجوم استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق ‏هرمز، ما أدى إلى تعطلها واندلاع حريق في غرفة المحركات، فيما أشارت ‏المعلومات الأولية حينها إلى أن أفراد طاقمها بخير.‏