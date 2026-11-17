لندن-سانا
تعرضت سفينة تجارية، اليوم الثلاثاء، لهجوم جديد بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان، بعد استهدافها أمس على بعد نحو سبعة أميال بحرية من ميناء خصب، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وسط غموض بشأن مصير طاقمها.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في بيان محدّث نشرته عبر منصة إكس: إنها تلقت تقارير من وكالة للأمن البحري تفيد بتعرض السفينة لضربة ثانية، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، مشيرة إلى أن مصير الطاقم لا يزال مجهولاً، وأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة لم يتضح بعد.
ودعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تجري تحقيقاتها بشأن الحادث.
وكانت الهيئة أعلنت أمس تلقي بلاغ عن هجوم استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطلها واندلاع حريق في غرفة المحركات، فيما أشارت المعلومات الأولية حينها إلى أن أفراد طاقمها بخير.