مصرع 15 شخصاً في حادث انقلاب حافلة في مقاطعة جاوة الأندونيسية

جاكرتا-سانا

لقي 15 شخصاً مصرعهم وأُصيب آخرون جراء اصطدام حافلة ركاب بحاجز على الطريق في مدينة سيمارانغ بمقاطعة جاوة الأندونيسية اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مكتب البحث والإنقاذ في سيمارانغ قوله : “إن الحافلة كانت تسير بسرعة عالية ما تسبب بفقدان السائق السيطرة عليها واصطدامها بحاجز وانقلابها عند تقاطع مخرج لتحصيل الرسوم على طريق كرابياك في المدينة.

وأضاف المكتب: إن 15 شخصاً لقوا مصرعهم على الفور في الحادث، فيما أُصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الشدة، لافتاً إلى أن “عمليات الإنقاذ كانت صعبة جداً لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة، وكان الوصول إليهم معرقلاً بسبب الزجاج المكسور، ما اضطُر أفراد فريق الإنقاذ لدخول الحافلة المنقلبة، وفتح ممرات للوصول إلى الضحايا وإخلائهم بحذر شديد”.

وكان شخصان لقيا مصرعهما وأُصيب أربعة آخرون، جرّاء انزلاق مركبة نقل عام على منحدر ضمن طريق تانيجاك ويندي إيرينغ السياحي المعروف بمنحدراته الحادة في منتزه برمو سيموروى بإندونيسيا يوم الإثنين الماضي.