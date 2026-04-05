اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي بالكويت إثر اعتداء بمسيرات

الكويت-سانا

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد، اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي الواقع بمنطقة الشويخ، جراء اعتداء بمسيرات، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن فرق الطوارئ والإطفاء المختصة استجابت على الفور وباشرت عمليات السيطرة على الحريق والتعامل مع تداعيات الاعتداء.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن تعرض مصفاة ميناء الأحمدي لاعتداء آثم بطائرات مسيرة، ما أدى لاندلاع حرائق في عدد من الوحدات التشغيلية.

كما أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم عن تعرض مبنى مجمع الوزارات في العاصمة الكويت لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة معادية إيرانية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المبنى دون تسجيل إصابات بشرية.

من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، أن محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضتا لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة إيرانية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة، دون تسجيل إصابات بشرية.

وتتعرض دول الخليج العربي بينها الكويت وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ أكثر من شهر.