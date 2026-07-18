الكويت: إصابة عدد من رجال الإطفاء إثر حريقين ‏نجما عن اعتداءات إيرانية

الكويت-سانا
أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، اليوم السبت، وقوع عدد من الإصابات، إثر حريقين اندلعا في موقعين مختلفين، ونجما عن اعتداءات صاروخية إيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن قوة الإطفاء قولها: إنها تعاملت مع الحريقين، موضحةً أن الحادث الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين أثناء عمليات المكافحة، حيث تم إخلاء الموقع، ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.
وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت البلاد، فيما أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باندلاع حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه، نتيجة استهدافها إثر اعتداءات مماثلة.