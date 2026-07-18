الكويت: إصابة عدد من رجال الإطفاء إثر حريقين ‏نجما عن اعتداءات إيرانية

الكويت-سانا‏

أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، اليوم السبت، وقوع ‏عدد من الإصابات، إثر حريقين اندلعا في موقعين ‏مختلفين، ونجما عن اعتداءات صاروخية إيرانية‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن قوة الإطفاء قولها: ‏إنها تعاملت مع الحريقين، موضحةً أن الحادث الأول ‏أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين ‏أثناء عمليات المكافحة، حيث تم إخلاء الموقع، ونقل ‏المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة‎.‎

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم، أن ‏الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات صاروخية وطائرات ‏مسيّرة إيرانية استهدفت البلاد، فيما أفادت وزارة ‏الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باندلاع حريق في ‏محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه، نتيجة استهدافها إثر اعتداءات مماثلة.‏