الكويت: إصابة عدد من رجال الإطفاء إثر حريقين ‏نجما عن اعتداءات إيرانية

20260715024913306 الكويت: إصابة عدد من رجال الإطفاء إثر حريقين ‏نجما عن اعتداءات إيرانية

الكويت-سانا‏

أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، اليوم السبت، وقوع ‏عدد من الإصابات، إثر حريقين اندلعا في موقعين ‏مختلفين، ونجما عن اعتداءات صاروخية إيرانية‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن قوة الإطفاء قولها: ‏إنها تعاملت مع الحريقين، موضحةً أن الحادث الأول ‏أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين ‏أثناء عمليات المكافحة، حيث تم إخلاء الموقع، ونقل ‏المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة‎.‎

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم، أن ‏الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات صاروخية وطائرات ‏مسيّرة إيرانية استهدفت البلاد، فيما أفادت وزارة ‏الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باندلاع حريق في ‏محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه، نتيجة استهدافها إثر اعتداءات مماثلة.‏

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