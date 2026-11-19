دير الزور-سانا
أعلنت قوى الأمن الداخلي أن المعطيات الأولية أظهرت أن الانفجار الذي استهدف خط الغاز المحاذي لحقل المالحة في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور، ناجم عن عمل تخريبي متعمّد كان يستهدف البنية التحتية والممتلكات العامة.
وذكرت قوى الأمن الداخلي، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنّ قيادة الأمن الداخلي في المحافظة تتابع ملابسات الانفجار، مشيرةً إلى أن الدوريات الأمنية المختصة والورشات الفنية توجهت إلى الموقع، حيث جرى تأمين المنطقة، والكشف عن الأضرار، بالتزامن مع فتح تحقيق لملاحقة المتورطين.
وكان خط الغاز المار في بلدة رويشد بريف دير الزور الشمالي تعرض، في وقت سابق اليوم، لانفجار، فيما أكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة لـ سانا، أن فرق المديرية توجهت لتأمين الموقع، كما عملت الفرق المختصة التابعة لوزارة الطاقة على إغلاق صمامات الأمان منعاً لتسرب المزيد من الغاز.