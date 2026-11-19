دير الزور-سانا

أعلنت قوى الأمن الداخلي أن المعطيات الأولية أظهرت ‏أن الانفجار الذي استهدف خط الغاز المحاذي لحقل المالحة في ‏الريف الشمالي‏ لمحافظة دير الزور، ناجم عن عمل تخريبي متعمّد كان يستهدف البنية التحتية والممتلكات العامة.‏

وذكرت قوى الأمن الداخلي، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنّ قيادة الأمن الداخلي في المحافظة تتابع ملابسات ‏الانفجار،‎ ‎مشيرةً إلى أن الدوريات الأمنية المختصة والورشات الفنية توجهت إلى الموقع، حيث جرى تأمين المنطقة، ‏والكشف عن الأضرار، بالتزامن مع فتح تحقيق لملاحقة المتورطين.‏

وكان خط الغاز المار في بلدة رويشد بريف دير الزور الشمالي تعرض، في وقت سابق اليوم، لانفجار، فيما أكد مدير ‏مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة لـ سانا، أن فرق المديرية ‏توجهت لتأمين ‏الموقع، كما عملت ‏الفرق ‏المختصة التابعة لوزارة الطاقة على إغلاق صمامات ‏الأمان منعاً لتسرب ‏المزيد من ‏الغاز.‏