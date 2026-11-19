الرياض-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس في العاصمة الرياض.

​وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث جرى التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومخرجات الزيارة السابقة، وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الشيباني عن إدانة سوريا لاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المملكة، وأكد على التضامن والوقوف معها.