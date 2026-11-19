دمشق-سانا‏

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تفرض المشاريع الاستثمارية الكبرى في مرحلة إعادة الإعمار، التحول نحو حوكمة ‏تعاقدية حديثة تحمي رؤوس الأموال وتضمن استدامة الإنجاز، عبر تطبيق المعايير ‏الدولية كعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك”، بعد مواءمتها مع التشريعات ‏الوطنية، وتكريس التوزيع العادل للمخاطر والتسوية المبكرة للخلافات بما يعزز ثقة ‏المستثمرين ويمنع تعثر الأعمال.‏

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ورأى نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس أن ‏انضمام النقابة إلى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك” بصفتها الممثلة لسوريا، ‏يفتح آفاقاً واسعة لتبادل المعرفة وبناء كفاءات وطنية تعزز ثقة المستثمرين والجهات ‏المانحة.‏

المهندس شريك في ضبط الجودة والكلفة

أكد حاج علي أن المهندس السوري يمثل شريكاً أساسياً في نجاح المشاريع العقارية ‏الكبرى، ويبدأ دوره من دراسة المشروع وإعداد مواصفاته وعقده، ويمتد ليشمل الإشراف ‏والتوثيق وإدارة التغييرات وصولاً إلى مرحلة التسليم، مبيناً أن وضوح مسؤولية التصميم ‏ودقة الكميات والمدد، وتحديد صلاحيات كل طرف عوامل حاسمة تؤثر مباشرة في جودة ‏التنفيذ وكلفته وتجنب النزاعات.‏



ولفت حاج علي إلى أن النقابة تعمل على رفع جاهزية المهندسين والمكاتب الهندسية عبر ‏التدريب على إدارة العقود والمطالبات والمخاطر، وتعزيز الالتزام بالأكواد المهنية واستثمار ‏خبرات المهندسين السوريين في الداخل والخارج، من خلال التنسيق المستمر مع ‏المؤسسات الأكاديمية والمركز السوري للعقود والتحكيم الهندسي.‏

عقد مترابط يحدد الحقوق والواجبات

من جهته، أوضح رئيس المركز السوري للعقود والتحكيم الدكتور أحمد اصطيفي في ‏تصريح مماثل، أن تقييم المشاريع الكبرى لا يقتصر على قيمة الاستثمار أو مساحة ‏البناء، بل يشمل تعدد المراحل والأطراف وترابطها مع البنية التحتية والتراخيص والتمويل، ‏مشدداً على أن نجاح التنفيذ يبدأ ببناء عقد مترابط يحدد بوضوح الحقوق والواجبات، ‏والمدد والدفعات وآليات معالجة التغييرات والتأخير.‏

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‏ وأشار اصطيفي إلى أن التجربة الدولية، خاصة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف، ‏تركز على إدارة العقد طوال فترة التنفيذ، عبر توثيق الوقائع ومعالجة المطالبات في حينها، ‏والتدخل المبكر لفض الخلافات من خلال مجالس تجنب النزاعات والوساطة، والتوفيق ‏للحفاظ على الوقت والعلاقات المهنية.‏

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ولفت إلى أن المركز يعمل بالشراكة مع نقابة المهندسين على المراجعة الفنية والقانونية ‏لوثائق الطرح قبل التعاقد، ونشر الثقافة التعاقدية، وإعداد أدلة استرشادية ملائمة للبيئة ‏السورية وتأهيل المهندسين والقانونيين ومديري المشاريع معاً.‏

تحديث المنظومة التعاقدية لمواكبة الشراكات الدولية

بدوره، رأى الأستاذ الجامعي محمد شعبان في تصريح مماثل، أن انفتاح سوريا على ‏المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الشراكات والتكتلات الدولية يستدعي تحديث المنظومة ‏التعاقدية المحلية لتواكب المعايير العالمية مثل عقود “فيديك”.‏

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وبيّن شعبان أن تسريع وتيرة الاستثمار يفرض الانتقال من المسارات القضائية الطويلة ‏إلى منهجيات الوقاية من النزاعات والحلول البديلة، واعتماد لغة تعاقدية صريحة وإجراءات ‏دفع إلكترونية سريعة تضمن حقوق جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة ترسيخ حوكمة ‏إدارة المشاريع وتأسيس مكاتب متخصصة لمتابعة البرامج الزمنية وتحديثها منذ مرحلة ما ‏قبل التعاقد وحتى التنفيذ، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية وإلزام الشركات الأجنبية بنقل ‏الخبرات وتدريبها ضمن بنود التعاقد.‏

وضوح البيئة القانونية

واعتبر الخبير والمستشار القانوني أسامة أبو زيد، أن نجاح المشاريع الاستثمارية الكبرى ‏وضمان استدامتها يرتبطان بمدى وضوح البيئة القانونية والتنظيمية، والقدرة على إدارة ‏المخاطر بكفاءة، مشيراً إلى أن الاستعانة بالشريك الاستشاري المحلي تمثّل ركيزة أساسية ‏لتقليل فجوة المعلومات ومواءمة النماذج التعاقدية مع الواقع التشريعي والمؤسسي السوري، ‏بما يمنح المستثمر قراءة واقعية للفرص والتحديات ويدعم بناء قرارات استثمارية سليمة ‏تحول دون تعثر المشاريع.‏

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يشار إلى أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك”، يضم جمعيات وطنية ‏للمهندسين الاستشاريين في نحو 100 دولة حول العالم، ويصدر نماذج قياسية للعقود ‏الهندسية تحدد حقوق الأطراف ومسؤولياتهم وآليات توزيع المخاطر فيما بينهم، وتُستخدم ‏على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية والطرق والجسور والمطارات وغيرها من ‏المشاريع الكبرى، بما فيها المشاريع الممولة من المؤسسات الدولية.‏