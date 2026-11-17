‏ ‏أنقرة-سانا‏

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم ‏الإثنين، أن بلاده ستظل شريكاً قوياً وموثوقاً في ‏تنفيذ مشاريع الربط الإقليمي.‏

ووفق وكالة أنباء الأناضول أوضح فيدان في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” ‏التركية، اليوم الإثنين، عقب مشاركته في الاجتماع ‏الوزاري الثاني المعني بالأمن والربط الإقليمي الذي ‏عقد في بروكسل، أن الاجتماع جمع ممثلين عن ‏الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول البحر ‏الأسود وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، مشيراً إلى ‏أنهم تناولوا خلال الجلسات واللقاءات الثنائية أهمية ‏المضي قدماً بصورة منسقة في مشاريع الربط، ‏وفي مقدمتها “الممر الأوسط” و”طريق التنمية” ‏و”مبادرة البحار الثلاثة” و”البوابة العالمية”.‏

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وأضاف فيدان، أن الاجتماعات التي عقدت شددت ‏على الدور الذي لا غنى عنه لنهج تولي دول ‏المنطقة زمام المبادرة، واتفاقية مونترو للمضائق، ‏في ضمان الأمن في البحر الأسود، موضحاً أن ‏توظيف تركيا ودول الاتحاد الأوروبي قدراتها ‏وخبراتها المتكاملة ضمن رؤية استراتيجية ‏مشتركة سيمنح العلاقات الاقتصادية زخماً جديداً، ‏ويخدم مصالح الجانبين.‏

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وسبق أن شارك فيدان، في تشرين الأول 2025، ‏في الاجتماع الوزاري الأول المعني بالأمن والربط ‏بين المناطق في البحر الأسود، الذي عُقد في ‏لوكسمبورغ ضمن اجتماعات مجلس الشؤون ‏الخارجية للاتحاد الأوروبي، بمشاركة دول من ‏القوقاز وآسيا الوسطى.‏

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ويشهد البحر الأسود توترات وهجمات تستهدف ‏سفناً، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية ‏المستمرة منذ شباط 2022.‏