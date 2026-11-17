أنقرة-سانا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الإثنين، أن بلاده ستظل شريكاً قوياً وموثوقاً في تنفيذ مشاريع الربط الإقليمي.
ووفق وكالة أنباء الأناضول أوضح فيدان في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” التركية، اليوم الإثنين، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني المعني بالأمن والربط الإقليمي الذي عقد في بروكسل، أن الاجتماع جمع ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأسود وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، مشيراً إلى أنهم تناولوا خلال الجلسات واللقاءات الثنائية أهمية المضي قدماً بصورة منسقة في مشاريع الربط، وفي مقدمتها “الممر الأوسط” و”طريق التنمية” و”مبادرة البحار الثلاثة” و”البوابة العالمية”.
وأضاف فيدان، أن الاجتماعات التي عقدت شددت على الدور الذي لا غنى عنه لنهج تولي دول المنطقة زمام المبادرة، واتفاقية مونترو للمضائق، في ضمان الأمن في البحر الأسود، موضحاً أن توظيف تركيا ودول الاتحاد الأوروبي قدراتها وخبراتها المتكاملة ضمن رؤية استراتيجية مشتركة سيمنح العلاقات الاقتصادية زخماً جديداً، ويخدم مصالح الجانبين.
وسبق أن شارك فيدان، في تشرين الأول 2025، في الاجتماع الوزاري الأول المعني بالأمن والربط بين المناطق في البحر الأسود، الذي عُقد في لوكسمبورغ ضمن اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بمشاركة دول من القوقاز وآسيا الوسطى.
ويشهد البحر الأسود توترات وهجمات تستهدف سفناً، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ شباط 2022.