واشنطن-سانا
بات التفوق في ميادين القتال الحديثة مرتبطاً بقدرة الجيوش على امتلاك قوة حاسوبية تتيح لها تحليل البيانات بسرعة، وتوجيه الأنظمة ذاتية التشغيل، وإدارة العمليات العسكرية بدقة أكبر، ما وضع الرقائق الإلكترونية المتقدمة في صلب الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة والصين اللتين تتسابقان على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قدراتهما العسكرية.
وفي هذا الإطار، كشف التقرير السنوي للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، التابعة للكونغرس الأمريكي، والصادر أمس الأربعاء، أن الجيش الصيني يسعى إلى الحصول على أشباه موصلات متقدمة تنتجها شركة “إنفيديا” الأمريكية، لاستخدامها في تطوير قدراته العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحاولة تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا.
ووفق التقرير، فإن بكين تعمل على تعزيز ما تسميه “الحرب الذكية”، وهو مفهوم يشير إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات الأسلحة وسلاسل الاستهداف والقيادة والسيطرة والعمليات اللوجستية، بما يتيح تطوير قدرات عسكرية أكثر اعتماداً على تحليل البيانات والتعرف على الأهداف واتخاذ القرارات.
الرقائق المتقدمة.. أساس القدرات العسكرية الجديدة
وأشار التقرير إلى أن الصين أحرزت تقدماً في تطوير الأنظمة العسكرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وأن تدريبات جيش التحرير الشعبي خلال العام الجاري تضمنت تطبيقات للتعاون بين المنظومات المأهولة وغير المأهولة، والتعرف على الأهداف وتوزيع النيران باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أنظمة دعم القرار في القيادة العسكرية.
وفي هذا السياق، استشهد التقرير بتقييم أعده مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة في نيسان الماضي، استناداً إلى وثائق مشتريات عسكرية صينية خلال السنوات الماضية، خلص إلى أن جيش التحرير الشعبي يسعى بصورة نشطة للحصول على رقائق متقدمة من ”إنفيديا” لتطوير قدراته العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما أشار إلى أن الصين عرضت خلال العام الجاري نماذج متقدمة من الأنظمة غير المأهولة، بينها منظومة “أطلس” لأسراب الطائرات المسيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومركبات ذاتية التشغيل تحت الماء، إلى جانب طائرة “جيوتيان” الأم التي تستطيع إطلاق أسراب من الطائرات المسيرة الصغيرة وتنسيق عملها.
ولا تقتصر متطلبات هذا التحول على المعالجات الإلكترونية، إذ يلفت التقرير إلى أهمية البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة العسكرية، مشيراً إلى أن الباحثين الصينيين يرون أن نقص البيانات الواقعية والمتنوعة يمثل عائقاً أمام تطوير قدرات الإدراك والتعرف لدى الأنظمة غير المأهولة، وأن الخبرات المستخلصة من أداء الطائرات المسيرة الروسية في أوكرانيا قد توفر معلومات مهمة لتطوير المعدات الصينية.
واشنطن توسع نطاق القيود
وتأتي هذه التطورات في وقت تحافظ فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها على تفوق في عدد من المكونات الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تصميم المعالجات المتقدمة والبرمجيات، إلى جانب امتلاك تايوان موقعاً رئيسياً في تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تطوراً، وهولندا في تقنيات الطباعة الحجرية فائقة الدقة، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في إنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي.
ووفق الفصل المتعلق بالطموحات التكنولوجية الصينية في التقرير، لم تتمكن بكين حتى الآن من تجاوز عدد من الاختناقات التقنية الأساسية، تشمل تصنيع المعالجات المنطقية الأكثر تقدماً والذاكرة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن منظومة البرمجيات التي تعتمد عليها معالجات “إنفيديا”، رغم الاستثمارات الكبيرة التي توجهها لتطوير بدائل محلية.
وفي محاولة لمنع وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين عبر قنوات غير مباشرة، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في 16 تشرين الثاني الجاري قواعد جديدة لتنظيم الوصول عن بعد إلى رقائق الحوسبة المتقدمة والخوادم، بما يشمل مراكز البيانات الموجودة في دول ثالثة، وذلك لسد الثغرات التي تتيح للشركات الصينية استئجار قدرات حوسبية قائمة على التكنولوجيا الأمريكية خارج أراضيها.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الإجراءات الجديدة تلزم مراكز البيانات الخارجية التي تقدم خدمات لشركات في دول تشمل الصين بتحديد المستخدمين النهائيين، كما تفرض متطلبات ترخيص إضافية على شحنات الرقائق المتقدمة إلى عدد من الدول، بينها ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل.
وتشير هذه الخطوات إلى اتساع نطاق سياسة القيود الأمريكية، من مراقبة تصدير الرقائق نفسها إلى متابعة الجهات التي تستخدم قدراتها الحاسوبية ومواقع تشغيلها، في مسعى للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة حتى عندما تكون الخوادم خارج أراضيها.
[11/19/2026 01:10 م] Sana التدقيق اللغوي: وفي مؤشر على صعوبة إحكام هذه القيود، كشفت تحقيقات لوكالة رويترز عن استخدام كيانات صينية شبكات من الوسطاء وشركات الواجهة للحصول على رقائق متقدمة محظور تصديرها إلى الصين، فضلاً عن الاستفادة من قدرات حوسبية متاحة خارج أراضيها.
معركة تتجاوز حدود التكنولوجيا
توضح المعطيات أن الرقائق المتقدمة باتت عنصراً استراتيجياً في تطوير القدرات العسكرية، وأن امتلاكها لا يرتبط فقط بإنتاج أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً، بل أيضاً بقدرة الجيوش على معالجة كميات ضخمة من البيانات وتنسيق عمل الأنظمة غير المأهولة وتحسين الاستجابة للمتغيرات الميدانية.
وفي المقابل، تواجه واشنطن تحدياً يتمثل في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي دون إتاحة المجال أمام الالتفاف على ضوابط التصدير، ولا سيما مع توسع استخدام الحوسبة السحابية وتوزع البنية التحتية الرقمية عبر دول متعددة.
وبحسب تقييم اللجنة الأمريكية، فإن فاعلية القيود المفروضة على الصين ستظل مرتبطة بإغلاق الثغرات وتعزيز التنسيق مع الدول الحليفة التي تمتلك حلقات أساسية في صناعة أشباه الموصلات.
وعليه، فإن تطور الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي يضيف بعداً جديداً إلى التنافس بين واشنطن وبكين، إذ باتت القدرة على تأمين الرقائق والبيانات والبنية الحاسوبية عاملاً أساسياً في بناء القوة العسكرية، وفي تحديد موقع الدول في معادلات التفوق التكنولوجي والاستراتيجي مستقبلاً.