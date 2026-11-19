واشنطن-سانا‏

بات التفوق في ميادين القتال الحديثة مرتبطاً بقدرة الجيوش على امتلاك قوة حاسوبية ‌‏تتيح لها تحليل البيانات بسرعة، وتوجيه الأنظمة ذاتية التشغيل، وإدارة العمليات العسكرية ‌‏بدقة أكبر، ما وضع الرقائق الإلكترونية المتقدمة في صلب الحسابات الاستراتيجية للقوى ‌‏الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة والصين اللتين تتسابقان على توظيف الذكاء ‌‏الاصطناعي في تطوير قدراتهما العسكرية.‏

وفي هذا الإطار، كشف التقرير السنوي للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية ‌‏الصينية، التابعة للكونغرس الأمريكي، والصادر أمس الأربعاء، أن الجيش الصيني يسعى ‌‏إلى الحصول على أشباه موصلات متقدمة تنتجها شركة “إنفيديا” الأمريكية، لاستخدامها ‌‏في تطوير قدراته العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحاولة تجاوز القيود ‌‏الأمريكية المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا.‏

ووفق التقرير، فإن بكين تعمل على تعزيز ما تسميه “الحرب الذكية”، وهو مفهوم يشير ‌‏إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات الأسلحة وسلاسل الاستهداف والقيادة ‌‏والسيطرة والعمليات اللوجستية، بما يتيح تطوير قدرات عسكرية أكثر اعتماداً على تحليل ‌‏البيانات والتعرف على الأهداف واتخاذ القرارات.‏

الرقائق المتقدمة.. أساس القدرات العسكرية الجديدة

وأشار التقرير إلى أن الصين أحرزت تقدماً في تطوير الأنظمة العسكرية المعتمدة على ‌‏الذكاء الاصطناعي، وأن تدريبات جيش التحرير الشعبي خلال العام الجاري تضمنت ‌‏تطبيقات للتعاون بين المنظومات المأهولة وغير المأهولة، والتعرف على الأهداف وتوزيع ‌‏النيران باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أنظمة دعم القرار في القيادة العسكرية.‏

وفي هذا السياق، استشهد التقرير بتقييم أعده مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة في نيسان ‌‏الماضي، استناداً إلى وثائق مشتريات عسكرية صينية خلال السنوات الماضية، خلص ‌‏إلى أن جيش التحرير الشعبي يسعى بصورة نشطة للحصول على رقائق متقدمة من ‌‏‌‏”إنفيديا” لتطوير قدراته العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.‏

كما أشار إلى أن الصين عرضت خلال العام الجاري نماذج متقدمة من الأنظمة غير ‌‏المأهولة، بينها منظومة “أطلس” لأسراب الطائرات المسيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ‌‏ومركبات ذاتية التشغيل تحت الماء، إلى جانب طائرة “جيوتيان” الأم التي تستطيع إطلاق ‌‏أسراب من الطائرات المسيرة الصغيرة وتنسيق عملها.‏

ولا تقتصر متطلبات هذا التحول على المعالجات الإلكترونية، إذ يلفت التقرير إلى أهمية ‌‏البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة العسكرية، مشيراً إلى أن الباحثين الصينيين يرون ‌‏أن نقص البيانات الواقعية والمتنوعة يمثل عائقاً أمام تطوير قدرات الإدراك والتعرف لدى ‌‏الأنظمة غير المأهولة، وأن الخبرات المستخلصة من أداء الطائرات المسيرة الروسية في ‌‏أوكرانيا قد توفر معلومات مهمة لتطوير المعدات الصينية.‏

واشنطن توسع نطاق القيود

وتأتي هذه التطورات في وقت تحافظ فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها على تفوق في عدد ‌‏من المكونات الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تصميم المعالجات المتقدمة ‌‏والبرمجيات، إلى جانب امتلاك تايوان موقعاً رئيسياً في تصنيع أشباه الموصلات الأكثر ‌‏تطوراً، وهولندا في تقنيات الطباعة الحجرية فائقة الدقة، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ‌‏في إنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي.‏

ووفق الفصل المتعلق بالطموحات التكنولوجية الصينية في التقرير، لم تتمكن بكين حتى ‌‏الآن من تجاوز عدد من الاختناقات التقنية الأساسية، تشمل تصنيع المعالجات المنطقية ‌‏الأكثر تقدماً والذاكرة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن منظومة البرمجيات ‌‏التي تعتمد عليها معالجات “إنفيديا”، رغم الاستثمارات الكبيرة التي توجهها لتطوير بدائل ‌‏محلية.‏

وفي محاولة لمنع وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين عبر قنوات غير مباشرة، ‌‏أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في 16 تشرين الثاني الجاري قواعد جديدة لتنظيم الوصول ‌‏عن بعد إلى رقائق الحوسبة المتقدمة والخوادم، بما يشمل مراكز البيانات الموجودة في ‌‏دول ثالثة، وذلك لسد الثغرات التي تتيح للشركات الصينية استئجار قدرات حوسبية قائمة ‌‏على التكنولوجيا الأمريكية خارج أراضيها.‏

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الإجراءات الجديدة تلزم مراكز البيانات الخارجية التي تقدم ‌‏خدمات لشركات في دول تشمل الصين بتحديد المستخدمين النهائيين، كما تفرض ‌‏متطلبات ترخيص إضافية على شحنات الرقائق المتقدمة إلى عدد من الدول، بينها ماليزيا ‌‏وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل.‏

وتشير هذه الخطوات إلى اتساع نطاق سياسة القيود الأمريكية، من مراقبة تصدير الرقائق ‌‏نفسها إلى متابعة الجهات التي تستخدم قدراتها الحاسوبية ومواقع تشغيلها، في مسعى للحد ‌‏من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة حتى عندما تكون الخوادم خارج أراضيها.‏

‏[11/19/2026 01:10 م] ‏Sana‏ التدقيق اللغوي: وفي مؤشر على صعوبة إحكام هذه ‏القيود، كشفت تحقيقات لوكالة رويترز عن استخدام ‏كيانات صينية شبكات من الوسطاء ‏وشركات الواجهة للحصول على رقائق متقدمة ‏محظور تصديرها إلى الصين، فضلاً عن ‏الاستفادة من قدرات حوسبية متاحة خارج ‏أراضيها.‏

معركة تتجاوز حدود التكنولوجيا

توضح المعطيات أن الرقائق المتقدمة باتت عنصراً استراتيجياً في تطوير القدرات ‌‏العسكرية، وأن امتلاكها لا يرتبط فقط بإنتاج أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً، بل ‌‏أيضاً بقدرة الجيوش على معالجة كميات ضخمة من البيانات وتنسيق عمل الأنظمة غير ‌‏المأهولة وتحسين الاستجابة للمتغيرات الميدانية.‏

وفي المقابل، تواجه واشنطن تحدياً يتمثل في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي دون إتاحة ‌‏المجال أمام الالتفاف على ضوابط التصدير، ولا سيما مع توسع استخدام الحوسبة ‌‏السحابية وتوزع البنية التحتية الرقمية عبر دول متعددة.‏

وبحسب تقييم اللجنة الأمريكية، فإن فاعلية القيود المفروضة على الصين ستظل مرتبطة ‌‏بإغلاق الثغرات وتعزيز التنسيق مع الدول الحليفة التي تمتلك حلقات أساسية في صناعة ‌‏أشباه الموصلات.‏

وعليه، فإن تطور الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي يضيف بعداً جديداً إلى ‌‏التنافس بين واشنطن وبكين، إذ باتت القدرة على تأمين الرقائق والبيانات والبنية الحاسوبية ‌‏عاملاً أساسياً في بناء القوة العسكرية، وفي تحديد موقع الدول في معادلات التفوق ‌‏التكنولوجي والاستراتيجي مستقبلاً.‏