وزراء خارجية السعودية وقطر والكويت والبحرين يؤكدون ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة وحماية الملاحة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الثلاثاء، في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الوزراء أكدوا خلال الاتصالات ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد في المنطقة وحماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في الحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية للوضع المتوتر في الشرق الأوسط.



وأدان الوزراء اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في العراق واليمن، معربين عن تضامنهم الكامل في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار دول المنطقة، ورفضهم لجميع الأعمال التي تمس بالأمن الإقليمي، مشددين في الوقت ذاته على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم أمن المنطقة ويعزز العمل الخليجي المشترك.



وكان مجلس الوزراء السعودي، أدان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة ‏لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية وعلى ‏السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ‏ومصالحها ومقدراتها الوطنية.‏