نقص التمويل يهدد بوقف الغذاء عن 650 ألف شخص في جنوب السودان ‏

جنيف-سانا‏

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن أكثر من 650 ألف شخص في جنوب ‏السودان، معرضون لخطر فقدان المساعدات ‏الغذائية في غضون أسابيع بسبب نقص ‏حاد في التمويل.‏

ووفق بيانات لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن “جنوب السودان يواجه واحدة من ‏أسوأ أزمات الجوع في العالم إذ يعاني ‏أكثر من 7.8 مليون شخص، أي ما يزيد على نصف سكان البلاد، من انعدام حاد في ‏الأمن ‏الغذائي، ويعاني 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد”.‏

وحسب البيانات الأممية التي نشرت على الموقع الرسمي للبرنامج، ستكون آخر عمليات ‏توزيع المواد الغذائية على أكثر ‏اللاجئين عرضة للخطر في جنوب السودان، وعددهم 240 ‏ألف لاجئ من أصل 650 ألفاً في أيلول المقبل، ما لم يتم توفير ‏تمويل جديد على وجه ‏السرعة.‏

ويواجه جنوب السودان، تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة، في ظل استمرار التوترات ‏والاشتباكات بين القوات الحكومية ‏وقوات ‏المعارضة، وسط دعوات دولية لتعزيز ‏الاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية‌‏.