نقص التمويل يهدد بوقف الغذاء عن 650 ألف شخص في جنوب السودان ‏

جنيف-سانا
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن أكثر من 650 ألف شخص في جنوب السودان، معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية في غضون أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل.
ووفق بيانات لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن “جنوب السودان يواجه واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم إذ يعاني أكثر من 7.8 مليون شخص، أي ما يزيد على نصف سكان البلاد، من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ويعاني 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد”.
وحسب البيانات الأممية التي نشرت على الموقع الرسمي للبرنامج، ستكون آخر عمليات توزيع المواد الغذائية على أكثر اللاجئين عرضة للخطر في جنوب السودان، وعددهم 240 ألف لاجئ من أصل 650 ألفاً في أيلول المقبل، ما لم يتم توفير تمويل جديد على وجه السرعة.
ويواجه جنوب السودان، تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة، في ظل استمرار التوترات والاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، وسط دعوات دولية لتعزيز الاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.