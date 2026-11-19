باريس-سانا

تأخذ أقنعة وأعمدة خشبية ومنحوتات معروضة في متحف “كي برانلي – جاك شيراك” بباريس الزائر إلى عالم شعوب الأمم الأولى على الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية، حيث تحمل صور الغراب والدب والنسر حكايات وأساطير متوارثة، وتعكس أعمالاً فنية ارتبطت بمعتقدات هذه المجتمعات وذاكرتها وهويتها.

وذكرت صحيفة “لوموند» الفرنسية” في مراجعة نشرتها في 18 تشرين الثاني الجاري، أن المعرض يقدم قراءة تاريخية وأنثروبولوجية وفنية لهذه الثقافات، متوقفاً عند ما تعرضت له من عنف، إلى جانب إبراز ثراء إبداعاتها الطقسية واليومية.

ويحمل المعرض عنوان “الأمم الأولى: فنون وثقافات الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية”، ويستمر حتى 16 كانون الثاني 2027، وفق الموقع الرسمي للمتحف.

الفن لغة للمعتقد والهوية

تتنوع الأعمال المعروضة بين الأقنعة والأعمدة الطوطمية والصناديق الخشبية والمنسوجات والسلال والأدوات اليومية، وتحمل أشكالها الحيوانية والهندسية دلالات تتصل بأساطير الجماعات وأنسابها وحقوقها الموروثة.

وتختلف المفردات الفنية بين شعوب سكنت أمريكا الشمالية قبل الاحتلال الأوروبي من التلينغيت والهايدا والتسيمشيان والساليش، لكنها تلتقي في ارتباط الإبداع بمنظومة من الحكايات والطقوس والعلاقات الاجتماعية، ومن بين المقتنيات تتميز بعض الأقنعة بتكوينات معقدة تتيح فتح أجزاء منها وإظهار أشكال أخرى مخفية داخلها، في تجسيد للمخلوقات الأسطورية والتحولات الواردة في معتقدات تلك المجتمعات.

ويغطي المعرض مجتمعات عاشت على امتداد ساحلي يقارب 1800 كيلومتر، وتنوعت لغاتها إلى نحو أربعين لغة، وطورت تقاليد فنية ارتبطت بموارد بيئتها البحرية والغابات المحيطة بها، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمتحف.

ذاكرة واجهت محاولات الطمس

يتوقف المعرض عند الظروف الصعبة التي تعرضت لها مجتمعات المنطقة، بما في ذلك الأوبئة التي حصدت أعداداً كبيرة من سكانها، وسياسات الاستيعاب القسري التي استهدفت الأطفال عبر المدارس الداخلية، فضلاً عن طقوس “البوتلاتش” عام 1884، وهي تجمعات احتفالية تقوم على تبادل الهدايا وإظهار الكرم والمكانة الاجتماعية، والتي حظرت سنة 1921، حين اعتُقل المشاركون وصودرت مقتنيات احتفالية، قبل أن تتوزع على مجموعات ومتاحف في أمريكا الشمالية وأوروبا، قبل أن يرفع الحظر عنها عام 1951.

العرض يضم أعمالاً معاصرة لفنانين من أبناء هذه المجتمعات، من بينهم الفنان مايكل نيكول ياهغولاناس، الذي يمزج في سلسلة يوميات دالكاتلي، الرموز التقليدية بتقنيات الرسم الحديث، مستلهماً أساليب من القصص المصورة اليابانية، في تجربة تصل الموروث بتعبيرات بصرية معاصرة.

ويشرف على تنسيق المعرض ستيف بورجيه، رئيس مجموعة مقتنيات الأمريكتين في المتحف، بمشاركة نيكا كوليسون، مديرة متحف هايدا غواي في كندا، ليقدم قراءة للفن بوصفه سجلاً للذاكرة ووسيلة لحفظ المعتقدات والأنساب والحقوق الثقافية، ويبرز استمرار التقاليد الإبداعية وقدرتها على التجدد رغم ما تعرضت له مجتمعاتها من عنف واقتلاع.