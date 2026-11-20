القاهرة-سانا‏

أعلنت شركة “مصر للطيران” استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى سوريا اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل، ‏بواقع رحلة يومية إلى دمشق وأربع رحلات أسبوعياً إلى حلب.‏

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الشركة قولها في بيان أمس الخميس: “إن الرحلات إلى مطار دمشق الدولي تبدأ في ‏الرابع من كانون الأول 2026، فيما تبدأ الرحلات إلى مطار حلب الدولي في السادس منه”، مشيرة إلى تشغيلها ‏بطائرات من طراز “بوينغ ‏B737-800‌‏”.‏

وكانت سوريا ومصر وقعتا الثلاثاء الماضي بروتوكول تعاون في مجال أمن الطيران، على هامش أعمال مؤتمر النقل ‏الجوي السابع والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، المنعقدين ‏في مدينة مونتريال الكندية.‏

يُذكر أن منظمة “الإيكاوا” أعلنت في الـ 26 من تشرين الأول الماضي إلغاء العمل بكتابها الصادر في آذار عام 2013، ‏بشأن سلامة الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، وأبلغت الدول الأعضاء بذلك، في خطوة تمثّل ‏تطوراً مهماً نحو تعزيز حركة الطيران الدولي وإعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الجوية الدولية.‏