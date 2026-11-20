القاهرة-سانا
أعلنت شركة “مصر للطيران” استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى سوريا اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل، بواقع رحلة يومية إلى دمشق وأربع رحلات أسبوعياً إلى حلب.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الشركة قولها في بيان أمس الخميس: “إن الرحلات إلى مطار دمشق الدولي تبدأ في الرابع من كانون الأول 2026، فيما تبدأ الرحلات إلى مطار حلب الدولي في السادس منه”، مشيرة إلى تشغيلها بطائرات من طراز “بوينغ B737-800”.
وكانت سوريا ومصر وقعتا الثلاثاء الماضي بروتوكول تعاون في مجال أمن الطيران، على هامش أعمال مؤتمر النقل الجوي السابع والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، المنعقدين في مدينة مونتريال الكندية.
يُذكر أن منظمة “الإيكاوا” أعلنت في الـ 26 من تشرين الأول الماضي إلغاء العمل بكتابها الصادر في آذار عام 2013، بشأن سلامة الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، وأبلغت الدول الأعضاء بذلك، في خطوة تمثّل تطوراً مهماً نحو تعزيز حركة الطيران الدولي وإعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الجوية الدولية.