دمشق-سانا

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع القائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق محمد الفقي، آفاق التعاون السوري المصري في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، وفرص مشاركة الشركات المصرية في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن الجانبين ناقشا أمس الخميس فرص تنفيذ مشاريع مشتركة للتحول الرقمي، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتأهيل الكوادر، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والشركات في البلدين لتطوير الخدمات الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تناول التعاون في الممرات الرقمية والربط الإقليمي والدولي، والتكامل بين شبكات الاتصالات، بما يعزز موقع سوريا ومصر في نقل البيانات بين المنطقة والأسواق العالمية.

كما بحث الجانبان فرص مشاركة الشركات المصرية في مشاريع البنية التحتية الرقمية في سوريا، ولا سيما شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات، في ضوء المشاريع الجاري تطويرها، وفي مقدمتها “سيلك لينك” و”برق نت” لإيصال الألياف الضوئية إلى المنازل والمكاتب.

وكان الوزير هيكل بحث في 17 تشرين الثاني الجاري، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، فرص التعاون بين البلدين في مجالي الاتصالات والتحول الرقمي.