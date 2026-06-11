وزير الدفاع البريطاني يعلن استقالته بسبب خلافات حول الإنفاق الدفاعي

لندن-سانا

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اليوم الخميس استقالته، احتجاجاً على عدم توفير الموارد الكافية للاستثمار في قطاع الدفاع، في خطوة مفاجئة قال: إنها جاءت نتيجة عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة الخزانة بتمويل الاحتياجات الدفاعية المطلوبة.

ونقلت وكالة رويترز عن هيلي قوله في رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر: “لم تتمكنوا، كما لم تُبدِ وزارة الخزانة استعداداً، لتوفير الموارد التي تحتاجها البلاد للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات”.

وأضاف: إن التسوية المالية الخاصة بخطة الاستثمار الدفاعي “تقل كثيراً عما هو مطلوب للدفاع عن البلاد في هذا الوقت الخطير”.

وحذر هيلي من أنه “من دون خطة استثمار دفاعي (DIP) تستجيب لحجم التحديات، سنضطر إلى اتخاذ قرارات من شأنها تقليص جاهزية قواتنا وزيادة المخاطر التي يتعرض لها الأفراد أثناء العمليات، وقد تجعل البلاد أقل أمناً”.

وكانت الحكومة البريطانية أرجأت مؤخراً نشر خطتها طويلة الأمد للاستثمار الدفاعي، وسط خلافات مالية حادة بين وزارة الدفاع ووزارة الخزانة بشأن حجم الإنفاق المطلوب.