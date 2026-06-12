مسؤول أمريكي: الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب يتضمن التزام طهران بتفكيك برنامجها النووي

واشنطن-سانا

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق بينهما “خلال الأيام المقبلة”، مبيناً أن الاتفاق يتضمن التزام طهران بتفكيك برنامجها النووي وتسليم موادها النووية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول قوله للصحفيين شرط عدم كشف هويته: “أشعر بتفاؤل كبير حيال الاتفاق.. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب وصل إلى نقطة جيدة جداً”، مضيفاً: “لم نصل إلى خط النهاية بعد، لكننا قريبون جداً… ونتوقع توقيع هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة”.



ورأى المسؤول أن نسبة توقيع الاتفاق أقرب إلى 80 و85 بالمئة، لكنها ليست 100 بالمئة، مشيراً إلى أنه “لم يتم بعد تحديد مكان أو موعد توقيع الاتفاق، رغم أن أوروبا تبقى خياراً محتملاً، وهو ما اقترحه ترامب”.



ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الاتفاق المرتقب يتضمن تخفيفاً “كبيراً” للعقوبات ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية، في مقابل التزام طهران بتفكيك برنامجها النووي وتسليم موادها النووية، موضحاً أن مسار التوصل إلى التفاهم تقدّم بعد موافقة إيران على تفاصيل تتعلق بكيفية التخلص من اليورانيوم المخصب، وأن واشنطن ترى أيضاً أن سيطرة إيران على مضيق هرمز الحيوي قد تراجعت.



وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن لبنان سيكون جزءاً من التفاهم، قائلا: إنه “يشمل لبنان، وإيران، ودول الخليج، وإسرائيل”.



وفي وقت سابق اليوم، نقلت رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيكون قائماً على مبدأ “الأداء مقابل الالتزام”، موضحاً أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال لطهران قبل تنفيذها الكامل لبنود الاتفاق، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً بإثبات الالتزام العملي وليس الوعود السياسية.