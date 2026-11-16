برلمانية إيطالية تؤكد أهمية المبادرة الداعية إلى إيصال المساعدات إلى غزة

روما-سانا

اعتبرت البرلمانية الإيطالية ديبورا بيرغاميني أن مشاركة بلادها إلى جانب المملكة المتحدة وأستراليا وكندا في المبادرة الدبلوماسية التي تدعو حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق، خطوة مهمة وإيجابية.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن بيرغاميني قولها، اليوم الاثنين: “نظراً إلى الوضع المأساوي في المنطقة، من الضروري إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين وإزالة العوائق التي تحول دون دخول الخيام والاحتياجات الأساسية”.

وأكدت بيرغاميني أن “هذه المبادرة تنسجم تماماً مع الالتزام الإنساني الذي تتبناه إيطاليا منذ بداية الأزمة، بتنسيق من وزير الخارجية أنطونيو تاياني، والذي يشمل توفير الغذاء لغزة، وإنشاء ممرات إنسانية وصحية، ومساعدة الأطفال الفلسطينيين المحتاجين واستقبالهم”.

أضافت أن “إيطاليا تؤكد بذلك مسؤوليتها، في إطار الجمع بين العمل الدبلوماسي والالتزام الدائم والملموس”.

وكانت حكومات أستراليا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة دعت، أمس الأحد، إسرائيل إلى السماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، ووصفت الوضع الإنساني هناك بأنه “متردٍ للغاية”.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع، في بيان مشترك، أن سكان غزة في أمس الحاجة إلى المأوى والمساعدات الإنسانية مع حلول فصل الشتاء، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بوصول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع بشكل فوري وسريع ودون عوائق.