اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية قبالة جزر كوريل ‏

طوكيو-سانا
أعلنت اليابان اليوم الجمعة أنها أبلغت روسيا احتجاجاً على إجراء الأخيرة تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها.
وقال ناطق باسم الحكومة اليابانية لوكالة فرانس برس: “قدّمنا احتجاجاً رداً على الإخطار المتعلق بخطة إجراء اختبار صاروخي” قبالة جزر كوريل.
وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية أعلنوا في وقت سابق عن مناورات قبالة جزر كوريل شملت مشاركة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، وغواصة نووية إضافة إلى طراد مزود بصواريخ موجهة، ونظام” باستيون” الصاروخي المضاد للسفن.
يشار إلى أن اليابان احتجت في 13 من آب الجاري على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان إنها صاحبة السيادة عليها.