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اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية قبالة جزر كوريل ‏

photo 2026 08 21 12 28 05 اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية قبالة جزر كوريل ‏

طوكيو-سانا‏

أعلنت اليابان اليوم الجمعة أنها أبلغت روسيا احتجاجاً على إجراء الأخيرة تجارب ‏صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها.‏

وقال ناطق باسم الحكومة اليابانية لوكالة فرانس برس: “قدّمنا احتجاجاً رداً على ‏الإخطار المتعلق بخطة إجراء اختبار صاروخي” قبالة جزر كوريل.‏

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية أعلنوا في وقت سابق عن مناورات قبالة جزر ‏كوريل شملت مشاركة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، وغواصة نووية إضافة ‏إلى طراد مزود بصواريخ موجهة، ونظام” باستيون” الصاروخي المضاد للسفن.‏

يشار إلى أن اليابان احتجت في 13 من آب الجاري على زيارة الرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من سلسلة جزر الكوريل التي تقول ‌‏⁠⁠كل من روسيا واليابان إنها صاحبة السيادة عليها.‏

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