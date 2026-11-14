الصين تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الدول العربية عبر روبوتات بحرية متطورة

بكين-سانا

كشفت الصين عن فرص واعدة لتوسيع تعاونها مع الدول العربية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، من خلال ابتكارات تشمل روبوتات بحرية متطورة قادرة على العمل في أعماق تصل إلى 10 آلاف متر، ومشروعات مشتركة في الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وتخزين الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عربي صيني، بمدينة سوتشو، حيث استقطب الروبوت البحري “أوركا ماكس”، الذي طورته شركة “سيهاي روبوتيكس”، اهتمام المشاركين بفضل قدرته على تنفيذ مهام ذاتية في أعماق البحار دون تحكم بشري مباشر.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اليوم السبت، أن مصر برزت ضمن الأسواق المرشحة للاستفادة من هذه التكنولوجيا، مع طرح تطبيقات تشمل تنظيف السفن وصيانتها وفحص الموانئ وأعمال التجريف، إلى جانب منشآت الطاقة البحرية.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت شركة “أكوا” السعودية استهداف استثمارات بنحو 30 مليار دولار في الصين بحلول عام 2030، مع خطط لزيادة مشترياتها من المعدات الصينية إلى 15 مليار دولار سنوياً.

كما يعزز خط الشحن البحري المباشر بين ميناءي تايتسانغ الصيني وجدة السعودي، الذي افتتح في تشرين الأول الماضي، حركة التجارة بين البلدين، عبر تقليص زمن النقل بنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية الصينية العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال 2025 نحو 422 مليار دولار، فيما وقعت الصين اتفاقيات تعاون ضمن مبادرة “الحزام والطريق” مع الدول العربية الـ22، ونفذت أكثر من 200 مشروع مشترك.