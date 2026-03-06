اليابان تعلن اعتقال مواطن ثانٍ لها في إيران

طوكيو-سانا

أعلنت طوكيو اليوم الجمعة، أنه تم احتجاز مواطن ياباني ثانٍ في إيران، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي قوله: “إن طوكيو ستواصل الضغط بقوة من أجل الإفراج سريعاً عن المحتجزَين، وستبقى على تواصل معهما ومع جميع الأطراف المعنية لتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة”.

وكانت اليابان أفادت باعتقال أحد مواطنيها في الـ 20 من كانون الثاني الماضي، وذكرت التقارير أنه مدير مكتب شبكة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في طهران.

ولم تتضح بعد هوية المواطن الياباني الثاني المحتجز ولا تاريخ اعتقاله ولا تفاصيل أخرى متعلقة به.