الأردن والعراق يعلنان حجب تطبيق تلغرام لأسباب أمنية وتنظيمية

عمّان-بغداد-سانا

أعلنت السلطات الأردنية والعراقية حجب تطبيق المراسلة الفورية “تلغرام” في البلدين، على خلفية مخاوف تتعلق باستخدام المنصة في نشر المحتوى المخالف للقوانين، والترويج للتطرف والتحريض، وتسهيل ارتكاب الجرائم الإلكترونية، في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى حماية المجتمع وصون الأمن الوطني.

وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، اليوم الإثنين، أن القرار يأتي في سياق التصدي لاستخدام المنصات الرقمية في نشر التطرف والتشدد، أو تسهيل جرائم التهديد والابتزاز ونشر المحتويات المخالفة للقانون، بما يهدد أمن المجتمع والأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.

وجاء الإعلان الأردني، وفق المديرية، عقب شكاوى من مستخدمين أفادوا بمواجهتهم صعوبات في إرسال الرسائل واستقبالها وتحميل المحادثات عبر عدد من شبكات الاتصالات المحلية.

وفي العراق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم، أن قرار الحجب جاء استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة لها، عازية القرار إلى عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الشركة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مشيرة إلى منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية.

وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات والتعاون مع الجهات المختصة، مشددة على أن امتثال المنصات الرقمية للتشريعات الوطنية يشكل أساساً لاستمرار تقديم خدماتها في البلاد.

يذكر أن تطبيق “تلغرام” هو منصة تراسل فوري سحابية عالمية تأسست عام 2013 على يد الأخوين الروسيين بافل ونيكولاي دوروف، وتتميز بتقديم ميزات تشفير متطورة، ونظام “القنوات” لبث المحتوى لجمهور غير محدود، فضلاً عن دعم “البوتات” والخدمات الآلية التفاعلية.