كالاس تحذر من تصدير إيران للحرب وتوسيع نطاق الفوضى

بروكسل-سانا

حذرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، من أن إيران تصدر الحرب وتسعى لتوسيع نطاقها ليشمل أكبر عدد ممكن من الدول، بهدف بث الفوضى.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن كالاس قولها في تصريحات قبيل مؤتمر وزراء خارجية دول الاتحاد الذي دعت إليه اليوم الخميس: “سنبحث كيف يمكننا توحيد الجهود لمساعدة الدول على صد الهجمات”، مشيرةً إلى استمرار طهران بمهاجمة الدول المجاورة.

وأضافت: إن “ما نشهده في الشرق الأوسط هو في الواقع الطائرات المسيرة نفسها التي تهاجم كييف يومياً”، موضحةً أن “أوكرانيا يمكن أن تساعد دول الخليج لأنها طورت أنظمة اعتراض، وآليات حماية من المسيّرات”.

وحذرت كالاس من أن استمرار الحرب قد يزيد خطر تدفقات الهجرة على دول الاتحاد الأوروبي.

وتصعّد إيران وتيرة اعتداءاتها على دول عربية عدة، مستهدفة البنى التحتية والمرافق والمباني المدنية والدبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.