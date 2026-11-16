الصحة تنظم تدريباً حول إدارة الإصابات الجماعية والكوارث في دير الزور

دير الزور-سانا

نظمت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تدريباً حول إدارة الإصابات الجماعية والكوارث في دير الزور استهدف مديرية الصحة ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث والهلال الأحمر، إلى جانب الجهات المعنية.

وأوضح مدير صحة دير الزور نصر الخلف، في تصريح لـ سانا، أن التدريب إداري ويهدف إلى تنسيق الجهود خلال حوادث الإصابات الجماعية، واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وتنظيم حركة المصابين والمرضى وآليات الاستجابة، من خلال توحيد عمل الجهات المعنية ضمن فريق واحد.

وأشار الخلف إلى أن التدريب تتبعه ورشات عمل لإعداد خطة استجابة، وتطبيق الخطط السابقة، وتعزيز العمل مع الشركاء، مبيناً أن التدريب يعد الأول من نوعه في سوريا.

من جهته، لفت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة فايز عباس إلى أن التدريب تناول إدارة حوادث الإصابات الجماعية والطوارئ من منظور استراتيجي، وحقق فائدة للجهات المشاركة، مؤكداً تنظيم دورات إضافية لتطوير الواقع الطبي، وتسريع الاستجابة في حالات الكوارث.

بدوره، أكد مدير مكتب المتابعة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة علي الحسو أهمية التنسيق المشترك للاستجابة الطارئة في المجال الصحي، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المتضررة.

يذكر أن القطاع الصحي في محافظة دير الزور شهد مؤخراً تحركات وجهوداً حكومية تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية، والقيام بحملات اللقاح، في خطوة من شأنها النهوض بالواقع الطبي في دير الزور.