المجلس العالمي للتسامح والسلام: أمن الممرات المائية ركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي

طوكيو-سانا ‏

أكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان اليوم السبت، أن تهديد ‏الممرات المائية الدولية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل ‏الإمداد، مشدداً على أن حماية الملاحة البحرية تمثل مسؤولية دولية مشتركة.‏

ونقلت وكالة “وام” الإماراتية عن الجروان قوله، خلال مشاركته في الجلسة المخصصة ‏للشرق الأوسط ضمن مؤتمر دولي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو: إن منطقة الشرق ‏الأوسط تمر بمرحلة شديدة الحساسية نتيجة تداخل الأزمات السياسية مع التوترات الأمنية.‏

وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية تشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ ‏السيادة وحسن الجوار، داعياً إلى موقف دولي موحد يستند إلى الردع واحترام القانون ‏الدولي، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.‏

وأكد الجروان الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز باعتباره شرياناً حيوياً لأمن الطاقة ‏والاقتصاد العالمي، محذراً من أن أي تهديد للممرات البحرية الدولية ستكون له تداعيات ‏مباشرة على الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.‏

وفي الشأن السياسي، شدد رئيس المجلس على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المباشرة بين ‏الدول، واعتبرها من أكثر الوسائل فاعلية في احتواء الأزمات وبناء الثقة، وتحقيق نتائج ‏عملية ومستدامة، داعياً إلى تكثيف الحوار والتعاون الدولي من أجل دعم الأمن ‏والاستقرار العالميين.‏

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد الجروان أن غياب الحل العادل والشامل ‏للقضية الفلسطينية يعد من أبرز أسباب التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، مجدداً التأكيد ‏على حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم وفق قرارات القانون الدولي.‏

كما تناول الجروان الوضع في لبنان، معرباً عن أمله في عودة البلاد إلى مكانتها الطبيعية، ‏عبر تعزيز العمل الحكومي والدبلوماسي، وإبعادها عن دائرة الصراعات والتدخلات ‏الخارجية، إلى جانب دعم المجتمع الدولي لاستقرار لبنان وأمن حدوده.‏

وجدد التأكيد على أن السلام المستدام يتحقق من خلال سياسات عملية تقوم على احترام ‏سيادة الدول، وتعزيز الحوار وبناء الثقة بين الشعوب، مشيراً إلى استمرار جهود المجلس ‏العالمي للتسامح والسلام في نشر ثقافة التسامح، وترسيخ التفاهم بين الأمم.‏

وناقش المؤتمر، الذي استضافته طوكيو خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 16 من أيار الجاري، ‏التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحديات المرتبطة بالاستخدام غير ‏المنظم لهذه التقنيات، وسط دعوات دولية لوضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول ‏والآمن للذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين.‏

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين، لمناقشة أبرز ‏التحديات التي تواجه النظام الدولي في ظل الأزمات المتصاعدة والتحولات الجيوسياسية ‏المتسارعة.‏

والمجلس العالمي للتسامح والسلام هو تحالف عالمي مُكرس للعمل مع المجتمع الدولي، ‏لتعزيز التسامح والسلام في جميع أنحاء العالم.‏