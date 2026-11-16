زيلينسكي يوافق على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في العمق الروسي ‏

كييف-سانا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موافقته على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة بعيدة المدى، في العمق الروسي، مؤكداً أن الضربات الأوكرانية تستهدف مواقع محددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة بلاده للعقوبات بعيدة المدى.
وقال زيلينسكي في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين: إنه اطّلع من وزير الدفاع يفهين خمارا على مستجدات تنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن الضربات الأوكرانية تحقق أهدافها المحددة.
وفي سياق متصل، أوضح زيلينسكي، أن اجتماع مجموعة الاتصال بشأن الدفاع عن أوكرانيا، المقرر عقده غداً بصيغة رامشتاين، سيبحث احتياجات بلاده وأولويات التعاون مع الشركاء، على أن يعرضها وزير الدفاع الأوكراني.
وحدد زيلينسكي أبرز هذه الأولويات بتأمين صواريخ الاعتراض لمنظومات الدفاع الجوي، وضمان إمدادات الذخائر للطائرات القتالية الأوكرانية، إضافة إلى بحث توفير تمويل إضافي لزيادة إنتاج الطائرات المسيّرة المخصصة للقوات الأوكرانية، وتسريع مشاريع الإنتاج الدفاعي المشترك مع الدول الشريكة.
يُشار إلى أن مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا، المعروفة باسم «مجموعة رامشتاين» (UDCG)، هي آلية تنسيق دولية أُنشئت في نيسان 2022، خلال اجتماع عُقد في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، وتضم أكثر من 50 دولة بهدف تنسيق وتقديم المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا في ظل الحرب مع روسيا.