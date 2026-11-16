زيلينسكي يوافق على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في العمق الروسي ‏

كييف-سانا ‏

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موافقته على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ‏بعيدة المدى، في العمق الروسي، مؤكداً أن الضربات الأوكرانية تستهدف مواقع ‏محددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة بلاده للعقوبات بعيدة المدى.‏

وقال زيلينسكي في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين: إنه اطّلع من وزير الدفاع ‏يفهين خمارا على مستجدات تنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن الضربات الأوكرانية تحقق ‏أهدافها المحددة.‏

وفي سياق متصل، أوضح زيلينسكي، أن اجتماع مجموعة الاتصال بشأن الدفاع عن ‏أوكرانيا، المقرر عقده غداً بصيغة رامشتاين، سيبحث احتياجات بلاده وأولويات ‏التعاون مع الشركاء، على أن يعرضها وزير الدفاع الأوكراني.‏

وحدد زيلينسكي أبرز هذه الأولويات بتأمين صواريخ الاعتراض لمنظومات الدفاع ‏الجوي، وضمان إمدادات الذخائر للطائرات القتالية الأوكرانية، إضافة إلى بحث توفير ‏تمويل إضافي لزيادة إنتاج الطائرات المسيّرة المخصصة للقوات الأوكرانية، وتسريع ‏مشاريع الإنتاج الدفاعي المشترك مع الدول الشريكة.‏

يُشار إلى أن مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا، المعروفة باسم «مجموعة ‏رامشتاين» (‏UDCG‏)، هي آلية تنسيق دولية أُنشئت في نيسان 2022، خلال ‏اجتماع عُقد في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، وتضم أكثر من 50 ‏دولة بهدف تنسيق وتقديم المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا في ظل الحرب مع ‏روسيا.‏