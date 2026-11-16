انطلاق معرض فرص العمل في طرطوس بمشاركة أكثر من 65 شركة وجهة

طرطوس-سانا

انطلقت اليوم الإثنين في منتجع جونادا بمحافظة طرطوس فعاليات معرض فرص العمل الأول، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة طرطوس، وتنظيم منظمة «هاند» (HAND) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبمشاركة أكثر من 65 شركة وجهة من القطاعين العام والخاص، بهدف توفير فرص توظيف للشباب، وربط الباحثين عن عمل بالشركات التي لديها شواغر وظيفية، وتحديد الاحتياجات التدريبية للقطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأكدت معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان، في تصريح لـ سانا أن المعرض، الذي يستمر يومين، يشكل فرصة مهمة للراغبين في الحصول على فرص عمل نوعية، في ظل مشاركة عدد من الشركات التي تتيح شواغر وظيفية متنوعة وتفتح آفاقاً جديدة للتوظيف.

وأشارت زيدان إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى نحو توسيع النشاط الاقتصادي في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما في مجال دعم التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب.

إطلاق أول منصة للعمل

بدورها، لفتت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الساحل الدكتورة جولي خوري إلى أن المعرض يمثل مبادرة عملية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويتيح للباحثين عن عمل التواصل المباشر مع الشركات وتقديم سيرهم الذاتية، مبينة أن عدد الشركات والجهات المشاركة تجاوز 65، بينما بلغ عدد فرص العمل المعلنة 617 فرصة، مع توقعات بزيادة العدد خلال أيام المعرض.

وأشارت خوري إلى إطلاق أول منصة للعمل على مستوى سوريا خلال المعرض، تتيح للباحثين عن فرص عمل تحميل سيرهم الذاتية، وتمكّن الشركات من الاطلاع عليها والتواصل مع أصحابها لإجراء المقابلات واختيار الكفاءات المناسبة.

من جهته، أوضح منسق البرامج الميدانية في منظمة «هاند» وأحد منظمي المعرض حسين عمار أن المعرض يشكل جسراً للتواصل بين الشركات وأصحاب الأعمال من جهة، والشباب الباحثين عن فرص عمل من جهة أخرى، لافتاً إلى أن اختيار طرطوس لاستضافة هذه الفعالية جاء استناداً إلى تقييم احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في المحافظة، مع التطلع إلى تنظيم فعاليات مماثلة في محافظات أخرى.

بدوره، أكد مدير مكتب اليونيسف في طرطوس مازن عيسى أن المنظمة تدعم المعرض بالتعاون مع منظمة «هاند»، وبرعاية محافظة طرطوس ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ضمن برنامج رعاية الشباب، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات والشركات الخاصة في إنجاح هذه المبادرة، التي تشهدها المحافظة للمرة الأولى، مع إمكانية تعميم التجربة على بقية المحافظات.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، بمشاركة شركات ومؤسسات تعمل في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والنقل والقطاعات البحرية والمصرفية والغذائية والدوائية والنسيجية.