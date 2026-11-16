ارتفاع‏ عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 74,702 قتيل

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,702 قتيل و176,105 جرحى.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 قتلى و7 مصابين، ما يرفع إجمالي القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,650، والجرحى إلى 5,975.
وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وقُتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاصٍ إسرائيلي، في وقت سابق من اليوم في قطاع غزة، بينما اعتُقل 18 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.