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ارتفاع‏ عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 74,702 قتيل

thumbs b c e7ec2b3f742d303e8418ccb0b9a44e85 ارتفاع‏ عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 74,702 قتيل
من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة-وكالة الأناضول

القدس المحتلة-سانا ‏

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ‌‏2023 إلى 74,702 ‏قتيل و176,105 جرحى.‏

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات ‏الـ 24 ‏الماضية 3 قتلى و7 مصابين، ما يرفع إجمالي القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,650، ‏والجرحى إلى 5,975.‏

‏وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن ‏الوصول إليهم.‏

وقُتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاصٍ إسرائيلي، في وقت سابق من اليوم في قطاع غزة، بينما ‏اعتُقل 18 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.‏

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