فرع إكثار البذار في إزرع يباشر بيع بذار القمح والشعير للموسم الجديد

درعا-سانا



باشر فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في مدينة إزرع بريف درعا عمليات بيع وتوزيع بذار القمح والشعير المغربلة والمعقمة على الفلاحين للموسم الزراعي 2026-2027، مع توافر كميات كافية لتغطية احتياجات المحافظة بالكامل.



وأوضح مدير الفرع المهندس جمال التركماني، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن كوادر الفرع بدأت أعمال الغربلة والتعقيم منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أسفر عن تجهيز نحو 5040 طناً من البذار المغربلة والمعقمة والمعبأة في أكياس سعة الواحد منها 50 كيلوغراماً، وجاهزة للتسليم المباشر.

وبيّن التركماني أن الأصناف المتوافرة للتوزيع تشمل أصناف القمح المعتمدة «شام 5» و«شام 9» و«بحوث 7» و«دوما 3»، وهي بحالة فنية ممتازة، لافتاً إلى أن الفرع شحن خلال الفترة الماضية كميات من البذار لدعم فروع المؤسسة في المحافظات الأخرى، بواقع 30 طناً إلى حمص، و50 طناً إلى إدلب، و214 طناً إلى الحسكة.

من جانبه، أشار رئيس دائرة التسويق في الفرع المهندس مفيد الفروان إلى أن عمليات بيع البذار تتم وفق آلية ميسرة، إما مباشرة للفلاحين بموجب وثيقة التنظيم الزراعي، حيث يجري البيع والتسليم في اليوم ذاته، أو عبر الجمعيات الفلاحية من خلال قوائم اسمية ووثائق التنظيم الزراعي التي يقدمها رئيس الجمعية، مبيناً أن عمليات البيع ستستمر حتى مطلع شهر شباط وفق الإمكانات المتاحة.



بدوره، أكد المزارع ياسر الرحيل من مدينة إزرع أن تعاون الكوادر الفنية والإدارية ساهم في تسهيل إجراءات الاستلام، معرباً عن أمله في إعادة النظر بالأسعار ومراعاة ظروف الفلاحين لتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة، بما يضمن استمرار وفرة الإنتاج.



وتسعى وزارة الزراعة، عبر المؤسسة العامة لإكثار البذار، إلى تحقيق الكفاية من الحبوب للموسم الزراعي 2026-2027، حيث تنتج 50 ألف طن من بذار القمح و1800 طن من بذار الشعير، مع الاعتماد على 19 صنفاً من القمح المقاوم للإجهادات البيئية.