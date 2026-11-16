بمشاركة سوريا.. مؤتمر فيينا للهجرة يبحث الشراكات الدولية وتحديات النزوح والتعافي

فيينا-سانا

تشارك مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، في أعمال مؤتمر فيينا للهجرة 2026، الذي انطلق اليوم الإثنين ‏في العاصمة النمساوية، وينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن منظمات دولية.

وتتصدر محاور أعمال المؤتمر الشراكات الدولية في مجال الهجرة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والأمنية، وقضايا النزوح والتعافي وإعادة الإعمار.

كما يبحث المؤتمر تنقّل العمالة والكفاءات، والتحولات التي تشهدها أسواق العمل العالمية، وسبل تعزيز التعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد.