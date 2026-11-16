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بمشاركة سوريا.. مؤتمر فيينا للهجرة يبحث الشراكات الدولية وتحديات النزوح والتعافي

DSC02720 بمشاركة سوريا.. مؤتمر فيينا للهجرة يبحث الشراكات الدولية وتحديات النزوح والتعافي
من انطلاق فعاليات مؤتمر فيينا للهجرة2026 بمشاركة سوريا-فيينا16-11-2026-سانا

فيينا-سانا

تشارك مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، في أعمال مؤتمر فيينا للهجرة 2026، الذي انطلق اليوم الإثنين ‏في العاصمة النمساوية، وينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن منظمات دولية.

وتتصدر محاور أعمال المؤتمر الشراكات الدولية في مجال الهجرة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والأمنية، وقضايا النزوح والتعافي وإعادة الإعمار.

كما يبحث المؤتمر تنقّل العمالة والكفاءات، والتحولات التي تشهدها أسواق العمل العالمية، وسبل تعزيز التعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد.

DSC02716 بمشاركة سوريا.. مؤتمر فيينا للهجرة يبحث الشراكات الدولية وتحديات النزوح والتعافي
DSC02760 بمشاركة سوريا.. مؤتمر فيينا للهجرة يبحث الشراكات الدولية وتحديات النزوح والتعافي
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