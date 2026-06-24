الدنمارك تعتزم المشاركة في المهمة البحرية الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز

كوبنهاغن-سانا



أعلن وزير الدفاع الدنماركي يبيه بروس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستشارك في المهمة البحرية الدولية التي شكلتها فرنسا وبريطانيا للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.



ونقلت وكالة فرانس برس عن بروس قوله في تصريح صحفي: إن البعثة الدنماركية “ستشمل مساهمة تتضمن فريقاً من المترجمين، وقدرات طائرات بدون طيار وعسكريين، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بخبرات في مجال الأمن السيبراني”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم هذه المساهمة.



ووفقاً لمشروع قانون قُدِّم إلى البرلمان الدنماركي ومن المتوقع إقراره قبل نهاية الأسبوع، تهدف المشاركة الدنماركية إلى “تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومحيطهما”.

وبحسب بيانات منصة “Kpler” لتتبع حركة الملاحة البحرية وتجارة السلع العالمية، عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز أمس الإثنين، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.