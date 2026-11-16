الهيئة البحرية البريطانية: تعرّض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الإثنين، تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط لضربةٍ بمقذوف مجهول، أثناء عبورها مضيق هرمز.
وقالت الهيئة في بيان على منصة “إكس”: إنها تلقت بلاغاً من ضابط الأمن في الناقلة بشأن تعرّض السفينة لإصابة بمقذوف مجهول خلال خروجها من المضيق ما تسبب باندلاع حريق في غرفة المحرك، مضيفة أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير، فيما يتم تقييم الأضرار والأثر البيئي الناجم عن الحادث.
ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في الحادث.
وكانت (UKMTO) أعلنت في وقت سابق اليوم، تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط لحادث مشبوه على بعد نحو 430 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى اليمنية، إثر اقتراب سفينة يُشتبه بأنها سفينة أم، يرافقها قارب صغير.