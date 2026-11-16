الهيئة البحرية البريطانية: تعرّض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) اليوم الإثنين، تلقيها بلاغاً عن ‏تعرض ناقلة نفط لضربةٍ بمقذوف مجهول، أثناء عبورها مضيق هرمز.‏

وقالت الهيئة في بيان على منصة “إكس”: إنها تلقت بلاغاً من ضابط الأمن في الناقلة بشأن تعرّض ‏السفينة لإصابة بمقذوف مجهول خلال خروجها من المضيق ما تسبب باندلاع حريق في غرفة ‏المحرك، مضيفة أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير، فيما يتم تقييم الأضرار والأثر البيئي الناجم ‏عن الحادث.‏

ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مشيرة ‏إلى أن السلطات ‏المختصة باشرت التحقيق في الحادث.‏

وكانت (‏UKMTO‏) أعلنت في وقت سابق اليوم، تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط لحادث ‏مشبوه ‏على بعد نحو 430 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى اليمنية، إثر اقتراب سفينة يُشتبه بأنها سفينة ‏أم، يرافقها ‏قارب صغير.‏